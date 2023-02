Tremblement de terre en Turquie : les sœurs « ont perdu espoir » avant d’être sauvées des décombres après quatre jours | Nouvelles du monde

Deux sœurs qui ont passé plus de quatre jours coincées dans les décombres de leur appartement effondré disent que tout le bloc a glissé dans une direction lorsque l’énorme tremblement de terre de la semaine dernière a frappé le sud de la Turquie.

Ils parlaient à Sky News alors que les habitants de Kahramanmaras entamaient le processus de récupération de leur communauté de la destruction qui marque leur ville.

Des tentes en plastique ont été érigées dans les parcs et les places et les autorités ont commencé à rétablir l’électricité et l’eau.

Alors que les survivants feront face à des mois, voire des années d’inconfort alors qu’ils commencent à reconstruire leur vie, il y a des actes de courage sur lesquels ils peuvent s’appuyer.

Chacun d’un petit nombre d’habitants sauvés des décombres possède une histoire merveilleuse.

Nous avons d’abord aperçu les sœurs Zeynep et Elife Civi alors qu’elles étaient sorties des restes de leur immeuble de sept étages sur une paire de brancards à l’aspect délabré après son effondrement aux premières heures du lundi 6 février.

Zeynep, 22 ans, pleurait et frissonnait dans un pyjama à pois.

“Oui, je pleurais parce que j’étais si heureuse”, a-t-elle déclaré. “Je tremblais parce qu’il faisait très froid. Il faisait si froid que je ne sentais plus mes pieds.”

Nous les avons rencontrés à l’hôpital universitaire de Kahramanmaras, où ils se remettent maintenant de leur calvaire.

Image:

Elife dit que “toute la pièce a glissé”



Elife, étudiante en droit, a 20 ans. Elle nous a dit qu’elle n’aurait pas survécu sans Zeynep.

“J’ai eu de la chance d’avoir ma grande sœur avec moi, car si j’avais été seule, cela aurait été beaucoup plus difficile”, a-t-elle déclaré. “Nous étions sous le lit. Nous avons survécu ensemble. Il faisait froid et nous avions peur.”

J’ai demandé à Elife ce qui s’était passé lorsque les tremblements avaient commencé. “Nous pensions que cela secouerait un peu et s’arrêterait, mais cela ne s’est pas produit”, a-t-elle déclaré.

“Le bâtiment a glissé – je l’ai senti glisser comme ça”, a-t-elle dit, indiquant comment tout le bâtiment a commencé à se déplacer dans une direction. “Toute la pièce a glissé.”

Image:

Zeynep dit qu’elle avait “perdu espoir”



Zeynep a pris une décision cruciale lorsqu’elle a réalisé que le bloc était sur le point d’imploser.

“J’étais sur le point d’aller dans la (chambre) de ma mère”, a-t-elle déclaré. “Je me suis arrêté à ce moment et j’ai attendu. J’ai entendu le bruit du bâtiment s’effondrer, étage par étage, comme ‘boum’, ‘boum’. A ce moment, j’ai mis la tête d’Elife (sous) le lit, puis Je me suis mis sous le lit. C’est comme ça que ça s’est passé.

Les sœurs Civi ont été piégées dans une poche d’air sous le lit de Zeynep sans aucun moyen de s’échapper.

“Nous étions proches l’une de l’autre”, a déclaré Zeynep, “mais nous avions assez de place pour tourner à gauche ou à droite et la hauteur était comme ça”, a-t-elle expliqué, mettant sa main juste au-dessus de sa tête. “J’ai pu m’asseoir quand mes jambes se sont engourdies et je me suis tournée de l’autre côté.”

Image:

Zeynep photographiée en train d’être secourue par une équipe israélo-turque



Il faisait froid et humide – la température plongeait en dessous de zéro la nuit – et ils n’avaient rien à manger ni à boire. Est-ce que leur situation semblait sans espoir, ai-je demandé.

“Oui,” répondit Elife. “Je pensais que s’ils ne nous sauvaient pas le dernier jour, ce serait tout. Je ne pouvais pas continuer sans eau. Je ne pouvais pas dormir parce que j’avais tellement soif. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas ‘ “Je n’ai pas crié. Nous avons dû crier quand nous avons entendu un bruit (dehors), mais je n’étais plus capable de crier. Je ne pouvais plus crier.”

Beaucoup de leurs voisins dans le bloc et dans les immeubles voisins ont perdu la vie. Nous avons vu des habitants essayer de récupérer les corps des habitants qui étaient coincés entre les fissures du béton. Cherchant un peu de dignité, des volontaires ont brandi des couvertures pour protéger les victimes des regards.

Le sort de milliers de personnes à Kahramanmaras est actuellement inconnu – un nombre qui comprend la mère et le père de Zeynep et Eilfe, qui sont portés disparus.

Image:

Les habitants de Kahramanmaras tentent de récupérer leur communauté



Leurs filles sont profondément inquiètes. Zeynep a déclaré: “J’appelais ma mère – ça va? Je n’ai rien entendu. C’était très mauvais.”

Les sœurs avaient une sorte de compagnie sous les décombres. Il y avait un homme avec un bébé dans une poche d’air sur le sol en dessous d’eux, et ensemble ils ont essayé de donner l’alarme. Le matin du quatrième jour, ils ont entendu un membre d’une équipe de secours israélo-turque les appeler.

“J’avais de la crème dans la main et j’ai donc commencé à tapoter avec la boîte (de crème)”, a déclaré Elife. “L’homme qui était sous nous criait aussi – nous avions une connexion à ce moment-là.

“Je pensais que l’équipe de secours était venue pour sauver l’homme et l’enfant mais ils sont venus vers nous. Ils ont entendu nos voix et ils ont demandé mon nom. J’ai dit ‘Elife’ et je leur ai dit le nom de ma sœur. C’était un moment incroyable. À à ce moment-là, j’ai dit: ‘Nous sommes sauvés.'”

Image:

La dévastation à Kahramanmaras est immense



À ce stade, Zeynep avait déjà abandonné tout espoir d’être retrouvée, nous a-t-elle dit.

“Nous avons entendu des engins, mais c’était le premier jour et le deuxième jour. J’ai dit à Elife : ‘Ils nous ont oubliés, pourquoi ne sont-ils pas venus, pourquoi personne n’est venu nous secourir ?'”

Zeynep a poursuivi : “Le dernier jour, j’avais perdu espoir. J’ai dit à Elife : ‘Nous allons mourir, tu sais ?’ Finalement, nous avons entendu un bruit sourd, puis ils sont venus vers nous et ont dit “nous vous entendons” et nous avons fait de notre mieux pour émettre un son. Finalement, ils nous ont fait sortir.

Les sœurs souffraient de coupures et d’ecchymoses et étaient gravement déshydratées. Tous deux se sentent toujours désespérément fatigués, mais sont heureux d’être en vie.

Comment cette expérience changera-t-elle votre vie, ai-je demandé à Elife.

“Je crois que tout se passe en une seconde”, a-t-elle déclaré. “Peut-être que nous sommes vivants maintenant, mais nous pouvons disparaître demain. C’est pourquoi je vivrai pleinement ma vie.”

Leur histoire de résilience brille comme une lumière dans cette ville dévastée. Leurs concitoyens – et survivants – auront besoin de qualités similaires pour traverser les mois et les années à venir.