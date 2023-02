Tremblement de terre en Turquie : le conflit entrave l’aide à la Syrie alors que le nombre total de morts dépasse les 41 000

Deux femmes ont été extraites des décombres en Turquie, alors que les opérations de sauvetage se poursuivent.

Pendant ce temps, en Syrie, la guerre civile a entravé les efforts de sauvetage.

Le bilan combiné des morts en Turquie et en Syrie a dépassé les 41 000.

Mercredi, deux femmes ont été tirées des décombres dans la ville de Kahramanmaras, dans le sud de la Turquie, alors même que les espoirs de retrouver des survivants du tremblement de terre dévastateur de la semaine dernière diminuaient et que l’accent était mis sur le soulagement des survivants.

Les sauveteurs ont pu être vus applaudir et s’embrasser dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux alors qu’une ambulance emportait une femme de 74 ans sauvée après plus de neuf jours coincée dans les décombres.

Plus tôt dans la journée, une femme de 46 ans a été secourue dans la même ville, proche de l’épicentre du séisme.

Le bilan combiné des morts en Turquie et en Syrie a grimpé à plus de 41 000, et des millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire, de nombreux survivants se sont retrouvés sans abri dans des températures hivernales proches du point de congélation. Les sauvetages sont désormais rares.

À Kahramanmaras, durement touché, où le tremblement de terre a forcé des centaines de familles à vivre dans des tentes érigées dans un stade par des températures glaciales, des bâtiments vides aux murs éventrés ont montré la puissance du tremblement de terre.

Avec une grande partie de l’infrastructure sanitaire de la région endommagée ou rendue inutilisable par les tremblements de terre, les autorités sanitaires sont confrontées à une tâche ardue en essayant de s’assurer que les survivants restent désormais indemnes de la maladie.

“Nous n’avons pas pu nous rincer depuis le tremblement de terre”, a déclaré Mohammad Emin, un étudiant en graphisme de 21 ans, alors qu’il transportait des médicaments contre la grippe de la clinique du stade en plein air de la ville.

Six toilettes dans le stade n’étaient pas suffisantes pour répondre à la demande, a-t-il déclaré, tandis que Batyr Berdyklychev, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé en Turquie, a averti que la pénurie d’eau dans les zones touchées par le séisme “augmente le risque de maladies d’origine hydrique et d’épidémies de maladies transmissibles”. .”

Sur un ferry utilisé pour soigner des survivants dans le port d’Iskendurn, dans le sud de la Turquie, le pharmacien Jin Ozsaygili s’est également inquiété des risques pour la santé.

“Nous nous attendons à des épidémies de choléra et de typhoïde. Afin de prévenir ces maladies, les débris doivent être enlevés de toute urgence, la calcification et le nettoyage doivent être terminés, mais nous faisons de notre mieux (pour prévenir les épidémies) car cela n’est pas possible pour le moment”, dit Ozsaygili.

Pendant ce temps, le gouvernement a encouragé les gens à rentrer chez eux, si et quand les autorités ont jugé leur bâtiment sûr, “afin de commencer à revenir à la normale”, a déclaré le ministre du Tourisme Nuri Ersoy lors d’une conférence de presse à Malatya, à environ 160 km (99 miles). de l’épicentre du tremblement de terre.

“Nous allons rapidement démolir ce qui doit l’être et construire des maisons sûres”, a tweeté le ministre turc de l’Environnement et de l’Urbanisme, Murat Kurum.

Tragique

De l’autre côté de la frontière, en Syrie, les efforts de secours ont été entravés par une guerre civile qui a éclaté le pays et divisé les puissances régionales et mondiales.

Les inimitiés de la guerre civile ont entravé au moins deux tentatives d’envoi d’aide à travers les lignes de front dans le nord-ouest durement touché, mais un convoi d’aide a atteint la région du jour au lendemain.

Organisés par des tribus arabes, des camions chargés de couvertures, de nourriture, de fournitures médicales et de tentes sont arrivés du jour au lendemain dans le nord-ouest des rebelles tenus par les insurgés depuis une région contrôlée par les Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes, a vu un témoin de Reuters.

Des sauveteurs effectuent des opérations de recherche parmi les décombres de bâtiments effondrés à Adiyaman, en Turquie, quelques jours après qu’un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé le sud-est de la Turquie. AFP Ilyas Akengin, AFP

Davantage d’aide était collectée, a déclaré Hamoud Saleh al-Darjah, un organisateur. “Ce n’est pas la dernière campagne”, a-t-il déclaré.

Mais certains dans la région s’inquiétaient de savoir comment ils pourraient recommencer.

“La situation est vraiment tragique”, a déclaré Abdulrahman Mohammad, un Syrien déplacé originaire de la province voisine d’Alep, à Idlib, où beaucoup avaient trouvé refuge au cours de la dernière décennie depuis d’autres provinces déchirées par la guerre.

Certaines parties des provinces d’Idlib et d’Alep adjacentes détenues par des rebelles soutenus par la Turquie ont subi l’essentiel des pertes du tremblement de terre en Syrie : plus de 4 400 sur un bilan de plus de 5 800 morts, selon les Nations unies et les autorités gouvernementales.

“Quiconque travaille comme ouvrier et loue une maison… Si vous avez besoin de 10 $ par jour de dépenses et que vous pouvez à peine l’obtenir, comment êtes-vous censé reconstruire ?” Mohammad, originaire d’Alep, a déclaré.

Hassan Mohamed, un volontaire de la défense civile, a déclaré que si les efforts pour retrouver des survivants dans les zones les plus durement touchées du nord-ouest de la Syrie étaient terminés, des secouristes étaient toujours déployés en réponse aux informations faisant état de personnes disparues. “Nous allons également dans des zones où il n’y a pas eu d’Internet”, a-t-il déclaré.

Certains ont eu de la chance.

Dans la ville méditerranéenne de Jableh, en Syrie, Um Kanan raconte comment elle a réveillé ses trois enfants et les a précipités dans un petit placard de sa chambre pour s’abriter, avec une collection de photos et de documents de famille, lorsque le tremblement de terre a frappé.

La force du tremblement de terre a fait s’effondrer leur appartement du quatrième étage, mais les quatre ont survécu.

“Je n’arrêtais pas de me dire : ‘C’est possible ? Le bâtiment vient-il de s’effondrer ? Est-ce un rêve ?’ J’ai essayé de bouger mais je n’ai pas pu”, a-t-elle déclaré. “Les enfants et moi, par miracle, nous nous sommes retrouvés dans ce petit espace que j’avais laissé vide.”