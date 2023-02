Tremblement de terre en Turquie et en Syrie : l’espoir de trouver des survivants s’estompe

Une excavatrice est utilisée pour écrémer, aussi précisément et délicatement que possible, des couches sur des couches d’épaves en béton où se trouvait un immeuble d’appartements de sept étages dans la ville d’Adiyaman, dans le sud-est de la Turquie, avant que le tremblement de terre de lundi ne l’aplatisse.

De petits espaces ont été ouverts dans les débris, avec la possibilité de fournir de l’air à toute personne coincée en dessous.

Mais, alors qu’il y avait des rapports mercredi de voix émanant des débris de construction, jeudi, il n’y en avait plus.

Les sauveteurs travaillent depuis des jours sur le site de l’immeuble en ruine, à la recherche de survivants du tremblement de terre de lundi et des chocs extrêmes qui ont suivi. Des scènes similaires se déroulent dans des endroits à travers la Turquie et la Syrie, alors que les autorités estiment un nombre de morts qui devrait dépasser les 19 000, jusqu’à présent.

Le bruit de l’équipement lourd travaillant pour trouver des signes de vie est constant.

Et bien qu’il y ait eu des histoires de personnes extraites de sous l’épave dans les heures et les jours qui ont suivi le tremblement de terre, au fil du temps, les espoirs d’en trouver d’autres s’estompent.

Une femme attendant près de l’appartement d’Adiyaman jeudi a déclaré au correspondant de CTV National News, Tom Walters, qu’elle espérait entendre parler bientôt de son oncle. Le corps de sa tante gisait dans un sac sur la route.

Un autre homme avec un gros bandage sur la tête se trouvait également à proximité, alors qu’il se trouvait au quatrième étage de son immeuble lorsqu’il s’est effondré lors du tremblement de terre. L’homme a été enterré pendant une demi-heure. Entre le tremblement de terre et sa découverte sous les décombres, il a dit à Walters qu’il avait l’impression que le temps était suspendu entre la vie et la mort.

Dans l’immeuble, la pelle est guidée par ceux qui connaissent le bâtiment et son agencement. Les gens parcourent également les débris à la main, examinant des effets personnels qui pourraient offrir des indices sur qui pourrait encore être enterré sous les tas de pierre, de fil de fer et de béton.

En Turquie, jeudi, plus de 16 100 personnes auraient été tuées et 64 000 autres blessées. En Syrie, 3 100 autres ont été tués et plus de 5 000 blessés.

De plus, des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées. Le froid mordant a été un autre défi pour les survivants qui ont tout perdu, y compris des vêtements chauds.

Des équipes de secours du monde entier, de Taïwan, d’Espagne, du Pakistan et d’autres pays, ont commencé à arriver pour accélérer les efforts d’aide.

Alors que le Canada a annoncé mardi qu’il fournirait une aide initiale de 10 millions de dollars à la Turquie et à la Syrie, le ministre du Développement international, Harjit Sajjan, a déclaré qu’une évaluation des besoins était en cours et qu’Ottawa envisageait les prochaines étapes.

Le gouvernement fédéral n’a pas exclu l’envoi d’une équipe d’intervention en cas de catastrophe dans les régions touchées, a déclaré mardi la ministre de la Défense Anita Anand à La Presse canadienne.

