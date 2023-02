Tremblement de terre en Turquie et en Syrie: les efforts de sauvetage frénétiques se poursuivent alors que le nombre de morts augmente | Nouvelles du monde

L’histoire meurtrière des tremblements de terre en Turquie

La Turquie et la région environnante ont subi plusieurs tremblements de terre dévastateurs ces dernières années et des milliers de vies ont été perdues.

Plus de 1 300 personnes sont mortes dans le séisme qui a frappé aux premières heures de la matinée. Des dizaines de répliques ont également été ressenties.

D’une magnitude de 7,8, il s’agit du séisme le plus violent de Turquie depuis celui d’Erzincan en décembre 1939, qui a tué environ 32 000 personnes.

La région se trouve sur la plaque anatolienne, qui borde deux failles majeures – la faille nord-anatolienne s’étend d’ouest en est en Turquie, tandis que la faille est-anatolienne est située dans la région sud-est du pays.

Certains des tremblements de terre les plus meurtriers de la région ont eu lieu au cours des dernières décennies.

30 octobre 2020 – Un tremblement de terre de magnitude 7,0 a frappé la mer Égée avec son épicentre près de l’île grecque de Samos. La troisième plus grande ville de Turquie, Izmir, a été fortement touchée, avec 119 personnes tuées au total et plus de 1 050 blessées.

24 janvier 2020 – Plus de 40 personnes ont été tuées et plus de 1 600 blessées lors d’un tremblement de terre de magnitude 6,7 dans la province orientale d’Elazig. Des secousses ont également été ressenties en Syrie, au Liban et en Iran.

23 octobre 2011 – Plus de 600 personnes ont été tuées lorsqu’un séisme de magnitude 7,2 a frappé les villes orientales de Van et Ecris. Un deuxième tremblement de terre a frappé environ deux semaines plus tard, faisant environ 40 morts et des centaines de blessés.

1er mai 2003 – Plus de 160 personnes ont été tuées, dont 83 enfants dans un dortoir scolaire effondré, dans un séisme de magnitude 6,4. Environ 1 000 personnes ont été blessées lors de la catastrophe dans la ville orientale de Bingol.

12 novembre 1999 – Dans la ville de Ducze, au nord-ouest, près de 1 000 personnes sont tuées par un séisme de magnitude 7,2.

17 août 1999 – Plus de 17 000 personnes ont été tuées dans un tremblement de terre qui a frappé la ville occidentale d’Izmit, à environ 55 miles au sud-est d’Istanbul. Environ un demi-million de personnes se sont retrouvées sans abri après la catastrophe.