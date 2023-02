Tremblement de terre en Turquie : des images satellites montrent des fosses communes en cours d’assemblage pour les victimes

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

De nouvelles images satellites ont révélé des fosses communes en cours d’assemblage pour les victimes des tremblements de terre en Turquie.

Le 6 février, un puissant tremblement de terre de magnitude 7,8 et ses répliques ont frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, suivi d’un tremblement de terre de magnitude 7,5 neuf heures plus tard, détruisant des bâtiments et réduisant les villes en décombres.

Plus de 36 000 personnes sont mortes dans les deux pays en raison des tremblements de terre dévastateurs.

Sur les photos publiées par Maxar, des opérations de récupération et d’enlèvement des débris peuvent être vues en cours dans plusieurs villes de la zone touchée, y compris Kahramanmaras, où des bâtiments du centre-ville ont été gravement endommagés.

Les images satellites ont également montré un cimetière funéraire en expansion rapide au sud-est de la ville, à mesure que de nouvelles victimes du tremblement de terre sont découvertes.

Cimetière en cours de préparation pour les victimes du tremblement de terre au sud-est de Kahramanmaras, Turquie (Maxar)

Des images du nord-est d’Antakya montrent également une activité similaire impliquant la construction d’un nouveau cimetière.

L’image satellite recueillie le 11 février montre un nouveau cimetière établi au nord-est de la ville d’Antakya, en Turquie. (Maxar)

Des images de la ville syrienne de Jindires montrent également des dégâts considérables.

Bâtiments avant le tremblement de terre dans l’est de Jindires, en Syrie, le 10 octobre 2022 (Maxar)

Bâtiments et abris d’urgence effondrés après le tremblement de terre dans l’est de Jindires, en Syrie, le 11 février (Maxar)

Les images montrent des dommages aux ports, aux conteneurs d’expédition et aux bâtiments ainsi que dans les zones du centre-ville d’Iskenderun.

Vue d’ensemble des conteneurs d’expédition et des installations portuaires avant le tremblement de terre à Iskenderun, en Turquie, le 26 juin 2022 (Maxar)

Aperçu des conteneurs et des installations portuaires endommagés après le tremblement de terre à Iskenderun, en Turquie, le 12 février (Maxar)

Les dommages financiers en Turquie dus au tremblement de terre ont été estimés à 84,1 milliards de dollars, a rapporté l’Associated Press, citant un rapport de la Confédération turque des entreprises et des affaires.

Les autorités turques ont déclaré lundi que plus de 150 000 survivants avaient été transférés dans des abris en dehors des provinces touchées.

En Syrie voisine, le président Bashar Assad a accepté d’ouvrir deux nouveaux points de passage entre la Turquie et le nord-ouest du pays tenu par les rebelles pour acheminer l’aide, ont indiqué les Nations Unies.

Selon les autorités, le bilan dans le nord-ouest de la Syrie tenue par les rebelles a atteint 2 166, selon le groupe de secours des Casques blancs.

Selon le ministère syrien de la Santé à Damas, 1 414 autres personnes sont mortes dans les zones contrôlées par le gouvernement.

Le nombre total de morts en Syrie s’élève à 3 580.

The Independent lance un appel à l’aide pour lever des fonds urgents suite au tremblement de terre le plus meurtrier à avoir frappé Turquie et Syrie en presque un siècle.

Pour des mises à jour régulières sur l’appel, inscrivez-vous à notre newsletter Morning Headlines en cliquant ici.

Rapports supplémentaires par les agences