Tremblement de terre en Turquie : après trois vies sauvées, un volontaire britannique réfléchit à sa mission de sauvetage | Nouvelles du monde

Rob Davis vient de sauver la vie de trois personnes.

Les bières qu’il a bues mardi soir après son retour de Turquie aux premières heures du matin étaient bien mérités – tout comme la nuit de sommeil complète qu’il a ensuite appréciée.

Dernières mises à jour du tremblement de terre Turquie-Syrie

M. Davis, 52 ans, est un pompier à la retraite et chef d’équipe avec SARAIDAide à la recherche et au sauvetage en cas de catastrophe.

Les sauvetages dans le ville dévastée de Kahramanmaras étaient un effort conjoint – de l’équipe de volontaires SARAID, aux côtés des équipes de secours locales en Turquie et de leurs homologues allemands @ Fire.

Ils travaillaient sur des bâtiments “renversés”, immeubles renversés fusionnés en un seul tas de gravats, de sorte qu’ils ne savaient pas s’il y avait à l’origine six bâtiments ou huit.

Sous les décombres d’un immeuble de six étages, l’équipe a effectué son premier sauvetage lors de sa première nuit en Turquie.

Les chiens avaient détecté une odeur vivante, ils savaient donc que quelqu’un respirait encore. Ils ont mis une caméra à travers un trou qu’ils avaient percé – et une main saisissant l’objectif était la confirmation de ce que les chiens avaient senti.

La main appartenait à Serpa, un homme de 33 ans qui avait été coincé sous le bâtiment “crêpé” pendant plus de 60 heures.

À côté d’elle se trouvait sa fille, Hamza, âgée de six ans. Des bouteilles d’eau leur étaient postées à travers un trou – et lorsqu’un tunnel suffisamment grand avait été créé, un médecin s’est introduit pour les évaluer. Tous deux s’en sont sortis sans blessures traumatiques.

En savoir plus:

Un enseignant secouru après 200 heures sous les décombres

La détermination d’un Syrien à retrouver sa famille

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:36

L’espoir rencontre l’angoisse en Turquie



Un silence “étrange” a aidé à retrouver un adolescent piégé

Vingt-quatre heures plus tard, le deuxième sauvetage de l’équipe – cette fois, ils ont été appelés pour aider une équipe turque locale qui avait besoin de leur équipement technique de localisation sonore.

La machinerie lourde s’est arrêtée et ils ont appelé au silence dans la foule rassemblée.

“C’était assez étrange, vraiment. Vous pouviez entendre une mouche tomber”, a déclaré M. Davis.

Puis, dans le casque, ils ont entendu des tapotements.

Une fois le bruit localisé, l’équipe locale s’est attelée à retrouver la personne piégée.

“Ils ont soulevé cet énorme morceau de béton de ce bâtiment effondré et en dessous se trouvait Iqbal, une adolescente de 15 ans. On pouvait juste voir la tête, les cheveux et le reste d’elle était coincé par les jambes”, a déclaré M. Davis.

Image:

Des équipes de recherche et de sauvetage travaillent sur un bâtiment effondré à Adiyaman, en Turquie



Des conditions «amères» au milieu des efforts de sauvetage miracles

Ils ont d’abord pensé que ses jambes avaient été écrasées, mais elle était juste coincée, souffrant de déshydratation mais sans blessure majeure.

C’est le cadre du lit qui l’a sauvée – à la fois en la protégeant de l’effondrement du bâtiment et en lui donnant quelque chose contre quoi se cogner, qui a alerté l’équipe de secours de son emplacement, 110 heures après le tremblement de terre.

Malheureusement, elle était seule dans sa chance.

Elle n’arrêtait pas de demander sa mère, a déclaré M. Davis, mais ils n’ont pu détecter personne d’autre vivant dans les ruines.

Les sauveteurs ont travaillé dans des conditions difficiles. Des parents désemparés souhaitaient désespérément qu’ils sauvent leurs proches; ils ne pouvaient pas toujours aider.

La température est descendue à un “amer” -10C.

M. Davis a déclaré que son équipe avait eu “de nombreuses conversations” sur les conditions pénibles.

“S’il fait froid pour nous et que nous avons cinq couches de vêtements et une boisson chaude, et que nous pouvons maintenant bouger et nous réchauffer – pensez à ce que c’est que d’être coincé dans un petit espace sous un bâtiment cinq, six, huit jours plus tard”, a déclaré M. Davis.

Plus d’une semaine après le tremblement de terre, les sauvetages s’essoufflent.

M. Davis s’attend toujours à ce qu’il y ait des sauvetages miracles occasionnels – mais c’est ce qu’ils seront, des miracles.