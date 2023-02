Tremblement de terre en Turquie : à Diyarbakir, la destruction est partout et les sauveteurs débordés ont désespérément besoin d’aide | Nouvelles du monde

Dans la ville de Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie, nous avons trouvé une scène tragiquement typique à la suite du tremblement de terre.

La ville de 250 000 habitants est à environ 150 miles de la épicentre.

Sur l’un des grands boulevards, certains immeubles ont été réduits en décombres.

Les sauveteurs ont fait venir quelques pelleteuses et travaillent sur les restes d’un immeuble.

Certains des sauveteurs nous ont dit qu’ils avaient entendu des voix pendant la nuit et qu’ils pensaient qu’il pourrait y avoir jusqu’à 15 personnes piégées dans l’épave.

L’effort de sauvetage est une collection de personnes à faire soi-même. Employés de la ville et membres du service d’incendie, mais aucun agent de recherche et de sauvetage spécialisé.

Image:

Des équipes de secours tentent d'atteindre des résidents piégés à l'intérieur de bâtiments effondrés à Diyarbakir, en Turquie.



À proximité, il y avait des personnes avec des proches des disparus. Certains d’entre eux étaient très émus, attendant des nouvelles de leurs proches et amis qui se trouvaient à l’intérieur de ce bâtiment, la dernière fois qu’ils les ont vus.

Les sauveteurs travaillent à une vitesse réelle – le sentiment ici est qu’ils doivent simplement faire quelque chose.

C’est très froid. Les températures sont inférieures à zéro la nuit et pas beaucoup plus chaudes pendant la journée.

C’est une situation d’urgence, mais elle n’est pas traitée par les secouristes.

Il y a des gens ici du service d’incendie – ils font de leur mieux, mais ils n’ont pas le personnel de recherche et de sauvetage avec leur kit spécialisé, comme l’équipement de suivi de la chaleur, pour localiser les personnes sous les décombres.

La destruction est apparemment aléatoire.

Certains bâtiments ont été démolis, tandis que d’autres juste à côté d’eux sont intacts – une situation reproduite dans une grande partie de la Turquie et de la Syrie après les tremblements de terre de lundi.

Un immeuble d’appartements coincé entre deux autres n’existe plus. Deux creuseurs sont au travail, essayant de nettoyer ce qui reste.

Le bâtiment s’est effondré sur lui-même et s’est effondré. Les autorités locales ont clairement pris la décision que la meilleure chose à faire maintenant est d’enlever autant de décombres que possible.

Il est difficile de voir comment des personnes piégées sous ces décombres pourraient survivre longtemps, en particulier à ces températures.

Mais c’est une situation difficile pour ceux qui dirigent l’effort de sauvetage. Ils prennent des décisions en fonction des meilleures informations dont ils disposent et ils ont manifestement besoin d’aide.

A proximité, de l’autre côté de la rue, des gens se sont rassemblés, désespérés d’avoir des nouvelles.

Les femmes pleurent en regardant, attendant des mises à jour sur les survivants.

Ce doit être un sentiment indescriptiblement horrible.

Dans la plus brève des conversations avec les habitants, nous avons eu le sentiment immédiat que les responsables locaux, les personnes qui travaillent pour la ville ici, sont dépassés par la situation.

Image:

Des sauveteurs recherchent des survivants à Osmaniye, en Turquie





Nous nous sommes arrêtés en entrant dans la ville sur l’un des boulevards principaux menant à la place centrale et nous avons pu voir d’autres rues – encore une fois, certains bâtiments étaient encore debout, tandis que d’autres s’étaient complètement effondrés.

Il y a beaucoup de destruction, et ce n’est qu’une petite partie de la ville.

Lorsque nous sommes arrivés hier soir, nous avons vu des équipes de recherche et de sauvetage de la République tchèque et des Pays-Bas, ainsi que de la Turquie même.

Ce qui est clair, c’est qu’on en a désespérément besoin ici. Et ils sont nécessaires rapidement.