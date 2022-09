Un tremblement de terre a frappé la Papouasie-Nouvelle-Guinée dimanche alors que le nombre de morts et de blessés reste incertain, mais une menace de tsunami a été écartée.

Un séisme de magnitude 7,6 a frappé dimanche la région de l’est de la Nouvelle-Guinée en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

L’alerte au tsunami n’est plus en vigueur Crédit : USGS

Le tremblement de terre – qui était d’environ 50 miles de profondeur, selon l’US Geological Survey – a incité le Système américain d’alerte aux tsunamis lancer une alerte au tsunami.

Cependant, l’avertissement n’est plus en vigueur.

Le Centre national d’alerte aux tsunamis des États-Unis tweeté: “Tsunami Info Stmt : M7.7 Eastern New Guinea Reg., PNG 1647PDT 10 septembre : Tsunami NON prévu ; CA, OR, WA, BC et AK.”

Le tremblement de terre aurait endommagé des biens et déclenché la panique parmi les habitants de la région.

Cependant, aucun dommage matériel n’a été officiellement confirmé et aucune victime n’a été signalée, rapporte Reuters.

Selon le système américain d’alerte aux tsunamis, des fluctuations mineures du niveau de la mer peuvent se produire dans certaines zones côtières proches du tremblement de terre pendant les heures suivant le tremblement de terre, à 9h46, heure locale.

Un habitant de Madang, proche de l’épicentre du séisme, a déclaré à l’AFP que les secousses étaient “très fortes”.

“Tout était comme assis sur une mer”, a déclaré Hivi Apokore.

