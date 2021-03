Tremblement de terre en Nouvelle-Zélande – Un troisième tremblement de terre monstre de magnitude 8,0 frappe au large de la côte néo-zélandaise alors que les gens ont dit de fuir en cas d’alerte au tsunami

Les autorités néo-zélandaises ont émis un avertissement urgent au tsunami après qu’un troisième tremblement de terre de grande ampleur a secoué le pays en quelques heures.

Les résidents ont été exhortés à fuir l’intérieur des terres pour se mettre en sécurité après le séisme de magnitude 8,0 qui a frappé les îles Kermadec dans le nord-est de la Nouvelle-Zélande vendredi matin.

Nouvelle-Zélande Agence nationale de gestion des urgences a émis un avertissement au tsunami après le tremblement de terre de magnitude 8 qui a frappé vers 8h28, heure de la Nouvelle-Zélande, à une profondeur de 10 km.

Le séisme a déclenché des alertes pour certaines parties de la Nouvelle-Zélande, des Tonga, de Niue, des Samoa américaines, des Samoa, de Wallis et Futuna, des îles Cook, des Tokelau, du Vanuatu et des Fidji.

« Les personnes vivant dans toutes les autres régions qui ont ressenti un tremblement de terre LONG ou FORT qui rend difficile de se lever, ou qui a duré plus d’une minute, doivent se déplacer IMMÉDIATEMENT vers le terrain surélevé le plus proche, hors de toutes les zones d’évacuation du tsunami ou aussi loin que possible à l’intérieur des terres. », a déclaré le département néo-zélandais de la défense civile.

Les autorités néo-zélandaises ont déjà ordonné aux habitants de la côte est de l’île du Nord, de la baie des îles à Whangārei, de Matata à la baie de Tolaga, en passant par Whakatāne et Opotiki et Great Barrier Island, de se déplacer immédiatement vers des terres plus élevées.

Auparavant, les résidents vivant sur la côte du cap Runaway à la baie de Tologa – un tronçon de 158 km – ont été invités à quitter la région immédiatement après un séisme de magnitude 7,3 à 6h41, heure de la Nouvelle-Zélande.

Les autorités ont déclaré que les premières vagues avaient peut-être déjà frappé à 3 h 34, heure locale.

Des vagues allant jusqu’à trois mètres devraient frapper certaines zones côtières.

« Des inondations côtières (inondations de zones terrestres) sont attendues dans les zones sous menace terrestre et marine », a déclaré l’organisme de défense civile dans un tweet.

Il a ajouté: « Les gens près de la côte de CAP PISTE à TOLAGA BAY devraient se déplacer IMMÉDIATEMENT vers le terrain surélevé le plus proche, hors des zones d’évacuation du tsunami ou aussi loin que possible à l’intérieur des terres.

« Ne revenez pas avant qu’un message officiel clair ne soit donné par la Défense civile. »

Nous avons émis un AVERTISSEMENT DE TSUNAMI pour les zones côtières de la Nouvelle-Zélande à la suite du séisme de magnitude 7,3 près de L’EST DE L’ÎLE DU NORD DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE. Il y a une MENACE DE TSUNAMI TERRE ET MARINE. Une EMA sera délivrée aux zones soumises à une menace de tsunami terrestre et marin. – Agence nationale de gestion des urgences (@NZcivildefence) 4 mars 2021

L’agence a déclaré que les conseils d’évacuation annulaient les restrictions actuelles sur les coronavirus.

« Restez à 2 mètres des autres si vous le pouvez et c’est sûr de le faire », dit-il.

Les autorités ont déclaré que l’activité du tsunami se poursuivrait pendant plusieurs heures et que la menace devait être considérée comme réelle jusqu’à ce que l’avertissement soit annulé.

« J’espère que tout le monde va bien là-bas – en particulier sur la côte Est qui aurait ressenti toute la force de ce tremblement de terre », a déclaré la Première ministre Jacinda Ardern sur Instagram.

Il n’y avait pas de menace de tsunami pour la capitale Wellington, mais les autorités de la défense civile ont demandé aux résidents de tout le pays de rester à l’écart des plages car il pourrait y avoir des courants forts et inhabituels.

Le Centre d’alerte aux tsunamis du Pacifique basé à Hawaï a déclaré que des vagues de tsunami étaient possibles à moins de 300 km de l’épicentre du séisme.

« Sur la base des paramètres préliminaires du séisme, des vagues de tsunami dangereuses sont possibles pour les côtes situées à moins de 300 kilomètres de l’épicentre du séisme », a indiqué le centre.

« RUMBLE TRÈS FORT »

Des habitants terrifiés ont déclaré que le tremblement de terre avait été ressenti à plus de 1000 km à Christchurch.

Une personne vivant dans la banlieue de Lower Hutt de Petone, dans l’île du Nord, a déclaré: «Une secousse moyenne qui a continué à rouler pendant un moment. Nous a réveillés.

Une personne vivant à Wellington a déclaré que le tremblement de terre « m’a réveillé ».

Un homme à Hawke’s Bay – sur la côte ouest de l’île du Nord – a déclaré qu’il s’était déjà enfui vers un point plus élevé.

« En attendant les mises à jour sur la colline de Napier. Restez en sécurité tout le monde », a-t-il déclaré.

Une autre femme a déclaré: «Je viens d’accoucher d’un bébé et j’ai raté un tremblement de terre de 7,3 ans et est revenue à la maison pour trouver toute la famille réveillée.

«Nous venons de nous rendre sur des terrains plus élevés pour l’évacuation du tsunami. C’est donc une nuit plutôt sans incident.

‘UTILISEZ LES SIRÈNES’

D’autres ont dit aux autorités « d’utiliser les sirènes » pour réveiller les habitants.

Une femme terrifiée a déclaré: « Je me suis fait sentir ici dans l’île sud de la Nouvelle-Zélande, la maison a tremblé et il y avait un grondement très fort! Mon cœur est très flottant après cela. »

Un autre homme a écrit: «Je sais que tout le monde est très éveillé maintenant et que la plupart des gens sont en hauteur.

« Ce matin a été une période difficile, il va être difficile de voir les dégâts causés plus tard dans la matinée. »

Le moniteur sismique du gouvernement néo-zélandais Geonet a évalué le séisme à une magnitude de 7,2 avec une profondeur de 94 km.

Plus de 60 000 personnes ont déclaré avoir ressenti le tremblement de terre sur le site Web de GeoNet, 282 décrivant la secousse comme «grave» et 75 disant qu’elle était «extrême».

Des répliques étaient toujours enregistrées dans la région, mais aucun cas immédiat de dégâts graves ou de victimes n’a été signalé.

Le US Geological Survey a initialement fixé le séisme à 7,3, avant de le réviser à 6,9.

Le Bureau australien de météorologie a confirmé qu’il n’y a pas de menace de tsunami pour l’Australie.

Un séisme de magnitude 6,3 a frappé la ville de Christchurch en 2011, tuant 185 personnes et détruisant une grande partie de son centre-ville.