Tremblement de terre en Indonésie: Recherche en cours alors qu’un tremblement de terre de 5,6 fait des dizaines de morts dans l’ouest de Java

Jakarta, Indonésie

CNN

—



Les sauveteurs creusent les débris mardi pour trouver des survivants d’un puissant tremblement de terre qui a renversé des maisons et des bâtiments dans une zone très peuplée de la province indonésienne de Java occidental, tuant des dizaines de personnes.

Le tremblement de terre de lundi a tué 62 personnes, selon l’Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB) du pays, bien que plus tôt, le gouverneur de Java occidental, Ridwan Kamil, ait déclaré que plus de 160 personnes avaient été tuées. La raison de l’écart reste incertaine.

Le séisme de magnitude 5,6 a frappé la région de Cianjur dans l’ouest de Java vers 13h21 heure locale lundi à une profondeur de 10 kilomètres (6,2 miles), selon l’United States Geological Survey (USGS), provoquant l’effondrement de bâtiments pendant les cours d’école. étaient en cours.

Des photos montraient des bâtiments réduits en décombres, avec des briques et des morceaux de métal brisé éparpillés dans les rues. Plus de 700 personnes ont été blessées et des milliers d’autres déplacées, selon le BNPB.

“La majorité de ceux qui sont morts étaient des enfants”, a déclaré Kamil aux journalistes lundi, ajoutant que le nombre de morts était susceptible d’augmenter encore. “Tant d’incidents se sont produits dans plusieurs écoles islamiques.”

Les puissants tremblements ont forcé les enfants à fuir leurs salles de classe, selon le groupe d’aide Save the Children, qui a déclaré que plus de 50 écoles avaient été touchées.

Mia Saharosa, enseignante dans l’une des écoles touchées, a déclaré que le tremblement de terre “a été un choc pour nous tous”, selon le groupe.

“Nous nous sommes tous rassemblés sur le terrain, les enfants étaient terrifiés et pleuraient, inquiets pour leurs familles à la maison”, a déclaré Saharosa. “Nous nous serrons les coudes, nous nous renforçons et continuons à prier.”

Herman Suherman, un responsable du gouvernement à Cianjur, a déclaré aux médias que certains habitants étaient piégés dans les décombres de bâtiments effondrés. La chaîne d’information Metro TV a montré ce qui semblait être des centaines de victimes soignées dans le parking d’un hôpital.

Des images télévisées ont montré des habitants regroupés devant des bâtiments presque entièrement réduits en décombres, selon Reuters.

Un habitant, nommé uniquement sous le nom de Muchlis, a déclaré avoir ressenti “un énorme tremblement” et les murs et le plafond de son bureau ont été endommagés.

“J’ai été très choqué. Je craignais qu’il n’y ait un autre tremblement de terre », a-t-il déclaré à Metro TV.

Le bureau indonésien de météorologie, le BMKG, a mis en garde contre un risque de glissements de terrain, notamment en cas de fortes pluies, puisque 25 répliques ont été enregistrées dans les deux premières heures après le séisme.

Les sauveteurs n’ont pas pu atteindre immédiatement certaines des personnes prises au piège, a-t-il dit, ajoutant que la situation reste chaotique.

Les autorités gouvernementales construisent des tentes et des abris pour les victimes tout en répondant à leurs besoins de base.

L’Indonésie se trouve sur le “Ring of Fire”, une bande autour de l’océan Pacifique qui déclenche de fréquents tremblements de terre et une activité volcanique. L’une des zones sismiques les plus actives de la planète, elle s’étend du Japon et de l’Indonésie d’un côté du Pacifique à la Californie et l’Amérique du Sud de l’autre.

En 2004, un séisme de magnitude 9,1 au large de l’île de Sumatra, dans le nord de l’Indonésie, a déclenché un tsunami qui a frappé 14 pays, tuant 226 000 personnes le long de la côte de l’océan Indien, dont plus de la moitié en Indonésie.