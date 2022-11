Tremblement de terre en Alberta probablement naturel: scientifique

EDMONTON –

Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré en Alberta, qui a secoué les maisons et les nerfs mardi, était probablement dû à des causes naturelles, explique un géologue.

Rebecca Salvage de l’Université de Calgary affirme que le séisme de magnitude 5,6 qui a grondé près de Peace River, dans le nord-ouest de l’Alberta, a pris naissance à au moins six kilomètres sous terre. C’est probablement trop profond pour avoir été provoqué artificiellement, a-t-elle déclaré.

“La profondeur en déduit que c’est probablement naturel. Les événements naturels se produisent généralement à ces profondeurs.”

L’Alberta Geological Survey a rapporté que la série d’événements sismiques près de Reno, un petit hameau rural à environ 40 kilomètres au sud-est de Peace River, a commencé tard dans l’après-midi et s’est poursuivie en début de soirée.

L’enquête a enregistré le séisme principal à près de 5,6 sur l’échelle de Richter, bien que d’autres agences l’aient mesuré plus haut. Il a été précédé de deux tremblements de terre plus petits et suivi de plusieurs répliques.

Carmen Langer, un propriétaire terrien de la région, montait les escaliers de sa maison lorsque les tremblements de terre ont frappé.

“J’ai dû me mettre à genoux et attraper un rail”, a-t-il déclaré.

Les tremblements de terre, qui se sont produits avec le bruit d’un train de marchandises, ont fait osciller ses luminaires, a-t-il déclaré. Il a également vu le verre dans les fenêtres de sa maison flex.

“Je suppose que tu as peur,” dit-il. « Vous ne savez pas ce qui vient après.

La GRC n’a signalé aucun blessé à la suite des tremblements de terre.

Les processus d’extraction d’énergie, comme la fracturation hydraulique, ont contribué à des tremblements de terre dans d’autres parties de la province. Mais Salvage a déclaré que ces types de tremblements de terre se produisent généralement dans les couches supérieures de la Terre.

Elle a déclaré que les scientifiques étaient au courant des failles géologiques dans la région, bien qu’il soit trop tôt pour savoir laquelle en était la source.

Elle a déclaré que les tremblements de mardi sont rares en Alberta et offrent une excellente occasion d’en apprendre davantage sur la géologie profonde de la province. Elle a dit qu’ils sont probablement liés à des événements sismiques provenant de la création des montagnes Rocheuses.

“Nous recevons toujours des influences des montagnes Rocheuses”, a-t-elle déclaré. “Il est possible que certaines des contraintes qui en découlent se dissipent encore en Colombie-Britannique et en Alberta.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 30 novembre 2022.