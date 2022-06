Tremblement de terre en Afghanistan : les habitants pleurent les morts et cherchent un abri

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

SLAYSHA, Afghanistan — Les hommes ont sorti les corps des décombres, les ont soigneusement enveloppés dans des couvertures, puis les ont transportés vers leurs modestes tombes : de longues tranchées creusées avec du matériel agricole. Il y avait plus de 30 corps à enterrer, trop pour des parcelles individuelles. « Ma famille est ici », a déclaré Rahmatullah Rahimi, qui a perdu sa femme et ses six enfants lorsque sa maison s’est effondrée. Il désigna une rangée de monticules de terre marqués de pierres brutes. « Il n’y avait pas le temps d’organiser des funérailles pour chaque personne », a-t-il déclaré. « Nous les avons tous enterrés en même temps. »

Un jour après qu’un tremblement de terre massif a frappé cette partie reculée de l’est de l’Afghanistan, rasant des centaines de structures simplement construites et anéantissant des villages entiers, des habitants débordés creusaient à mains nues dans ce qui était autrefois leurs maisons, tandis que les nouveaux dirigeants du pays étaient aux prises avec le à la suite de l’une des catastrophes naturelles les plus meurtrières depuis des décennies.

Le gouvernement taliban a lancé jeudi de nouveaux appels à l’aide internationale et a appelé l’administration Biden à libérer les avoirs afghans détenus dans les banques américaines. Malgré la prise de Kaboul et leur arrivée au pouvoir en août, les talibans n’ont pas pu accéder à des milliards de dollars de fonds en raison des sanctions américaines.

Alors même qu’ils luttaient pour évaluer les dégâts, les responsables afghans et les organisations humanitaires internationales ont déclaré que la situation était désastreuse. Jeudi matin, le bilan s’élevait à environ 1 000 morts, avec plus de 1 600 blessés.

Muhammad Nasim Haqqani, porte-parole de l’Autorité nationale afghane de gestion des catastrophes, a déclaré au Washington Post que de nombreux blessés dans les provinces de Paktika et de Khost – une région accidentée et montagneuse qui borde le Pakistan – ont été transférés dans des hôpitaux tandis que certains des blessés graves ont transporté par avion vers la capitale, Kaboul.

Il était toujours impossible de tenir pleinement compte du nombre de maisons qui se sont effondrées, a ajouté Haqqani. Mais à part les morts et les blessés, le tremblement de terre a laissé d’innombrables habitants sans abri et exposés à des pluies battantes, aggravant la misère dans une région déjà ravagée par la guerre et une grave crise économique.

Dans certains des villages les plus durement touchés, des maisons entières ont été réduites en décombres. La plupart des maisons de cette région sont construites avec des briques de boue, qui se sont désintégrées lors du tremblement de terre. Les jardins sont remplis de coussins poussiéreux, de vêtements et de tapis. Une poignée de maisons semblent avoir été rasées, révélant des intérieurs intimes : des piles de casseroles, un miroir de salle de bain brisé, des rideaux lumineux suspendus de travers.

Le tremblement de terre peu profond de magnitude 5,9, qui était si puissant qu’il a été ressenti à des centaines de kilomètres en Inde et en Iran, pose un défi à la fois au gouvernement taliban et à la communauté internationale. Depuis le retrait américain et la prise de contrôle des talibans l’année dernière, le groupe a mis en place des politiques sociales ultraconservatrices et restreint les droits des femmes afghanes, approfondissant son isolement international et le laissant coupé de la plupart de l’aide étrangère qui maintenait autrefois le pays à flot.

Les Afghans ont faim alors que les responsables américains et talibans s’accusent mutuellement

Maintenant, la question est de savoir si les gouvernements étrangers qui ont été réticents à traiter avec le groupe interviendront pour aider.

Jusqu’à présent, les responsables de l’administration Biden ont déclaré qu’ils surveillaient la situation et évaluaient la meilleure façon d’aider. Les États-Unis « travaillent avec des partenaires pour déployer des équipes médicales pour fournir des soins immédiats aux personnes touchées, envoyer des équipes d’évaluation et maintenir des stocks de fournitures d’abris et d’articles de secours dans la région pour soutenir les efforts de réponse initiaux », a déclaré l’ambassade des États-Unis à Kaboul. dit sur Twitter jeudi, signalant qu’il ne serait pas directement impliqué. « Le financement américain pour l’assistance est directement versé à l’ONU et à des partenaires internationaux expérimentés et soigneusement choisis qui fournissent une aide essentielle au peuple afghan. »

Certains des voisins de l’Afghanistan ont déjà envoyé de l’aide. Le Pakistan a déclaré jeudi qu’il envoyait huit camions avec des tentes, des couvertures et des médicaments à travers la frontière, tandis que l’Iran et le Qatar ont envoyé trois avions remplis de fournitures, selon des responsables talibans.

Le chef suprême des talibans, Haibatullah Akhunzada, a appelé « la communauté internationale et les organisations humanitaires et sociales à se manifester et à fournir une assistance aux personnes touchées par le tremblement de terre en Afghanistan ».

« Quelle que soit l’aide que vous pouvez », a-t-il déclaré dans un communiqué, « vous devez fournir à ce moment critique ».

Pendant ce temps, sur le terrain, les familles des villages dévastés ont déclaré avoir été submergées par la tâche immédiate de creuser les décombres pour leurs proches – ou de trouver un endroit sec pour dormir.

Dans un hôpital d’Urgun, une femme nommée Pastikhila du district de Barmal s’est souvenue s’être échappée de justesse sous son toit qui s’effondrait tôt mercredi matin après qu’elle et son mari aient été réveillés par les tremblements.

Pastikhila a attrapé l’une de ses filles et son neveu alors qu’elle s’enfuyait en courant de la maison, mais ses deux autres enfants ne se sont pas échappés à temps. « C’est arrivé si vite que je n’ai pas pu sauver tous mes enfants », a-t-elle déclaré.

Lorsque les secousses ont cessé, elle a commencé à creuser. Au bout d’une heure, les cris de ses enfants se sont estompés. Elle a continué à creuser pendant encore huit heures jusqu’à ce qu’elle atteigne leurs corps.

« Quand ils ont cessé de crier, j’ai su qu’ils étaient morts », a-t-elle dit, assise épuisée à l’hôpital où elle a supplié les médecins pour plus de sédatifs. « Je veux juste dormir, » dit-elle faiblement.

Il y a peu d’espoir ici de trouver des survivants. Le Programme alimentaire mondial a déclaré jeudi que 70% des maisons de Barmal avaient été complètement détruites.

Des scènes de misère similaires se sont déroulées dans la région sinistrée à l’aube de jeudi, après une nuit de pluie qui a emporté les routes, entravé les efforts de sauvetage et trempé les nouveaux sans-abri.

Dans le district de Giyan à Paktika, Yasin, médecin et ancien membre du conseil provincial, a déclaré avoir dormi sous la pluie, sans nourriture ni abri. Environ 1 100 familles ont passé la nuit exposées aux éléments, a-t-il estimé, ajoutant que certaines organisations caritatives et représentants du gouvernement avaient promis des tentes et des premiers secours mais n’avaient pas encore commencé à les distribuer.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré jeudi qu’elle « précipitait » les abris d’urgence hors de son entrepôt à Kaboul pour les distribuer.

Dans bon nombre des districts les plus touchés, les chefs talibans se sont déployés pour enquêter sur les dégâts, fournir de la nourriture et rallier les esprits des habitants – avec des résultats mitigés. Près d’un champ de terre dans l’est de Paktika, où des responsables talibans ont plongé dans plusieurs hélicoptères, soulevant un nuage de poussière, les habitants ont évoqué le besoin urgent d’un abri.

Les chefs talibans ont distribué du pain à la foule d’hommes et de garçons, mais à quelques kilomètres de là, dans le village de Didi Qala, où 45 personnes ont été tuées et presque toutes les maisons ont été endommagées de façon irréparable, Mir Zahkan, l’ancien local, a déclaré que les familles n’avaient pas Je ne veux pas de distribution de nourriture.

« Un morceau de pain, c’est juste pour une journée, qu’est-ce qu’on en fait ? » Il a demandé.

« Nous avons besoin de tentes et d’argent pour reconstruire », a-t-il déclaré, faisant écho aux villageois qui craignaient que leurs maisons endommagées par le séisme ne s’effondrent complètement.

Plus de 80 familles vivent et dorment maintenant à l’extérieur, a-t-il déclaré. Certains ont des tentes de fortune, mais le tissu n’offre guère plus qu’une intimité de base et aucune protection.

« Quand il pleut, les enfants tremblent », dit-il. « Mais nous ne pouvons rien faire. »