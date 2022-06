Tremblement de terre en Afghanistan : les gens appellent à l’aide la communauté internationale au milieu de la dévastation et du filet d’aide | Nouvelles du monde

Chaque maison d’un village de près de deux douzaines de maisons a été réduite en décombres par le tremblement de terre de mercredi en Afghanistan, a-t-on appris.

Les plusieurs centaines d’habitants de Miradin, dans le district de Gayan, dorment dans les bois voisins et n’ont toujours pas reçu l’aide qui se rend lentement dans les zones touchées par le séisme samedi.

Selon les médias officiels, au moins 1 150 personnes ont été tuées par la secousse de magnitude 6,1, qui a frappé le plus durement une région de hautes montagnes où les provinces de Paktika et de Khost rencontrent le Pakistan frontière.

Les habitants de Miradon font partie des 700 à 800 familles de la région qui vivent encore à l’air libre, a indiqué l’OCHA, l’organisation de coordination humanitaire de l’ONU.

Beaucoup de ceux qui vivent dans les provinces s’inquiètent de savoir s’ils pourront reconstruire avant que l’hiver n’arrive dans quelques mois.

Dawlat Khan, un habitant du district de Gayan, dans la province de Paktika, a déclaré que cinq membres de sa famille avaient été blessés lors de l’effondrement de sa maison.

Il a déclaré : « Nous sommes confrontés à de nombreux problèmes. Nous avons besoin de toutes sortes de soutien, et nous demandons à la communauté internationale et aux Afghans qui peuvent nous aider de se manifester et de nous aider.

Dans un autre village durement touché où l’aide était parvenue, Wor Kali, dans le district de Barmal de la province de Paktika, un homme a déclaré avoir perdu ses trois fils.

Shir Alam, 38 ans, faisait partie de ceux qui luttaient pour faire face aux conséquences alors qu’un autre homme a été vu en train d’utiliser une pelle pour creuser sa voiture dans les décombres et que des femmes marchaient parmi les ruines avec des réservoirs d’eau sur la tête.

Miles parcourus par les blessés pour obtenir de l’aide

On estime que 2 000 personnes ont été blessées, dont beaucoup ont cherché de l’aide dans des hôpitaux à des kilomètres de leur lieu de résidence.

L’une des patientes d’un hôpital italien de Kaboul, une femme du district de Gayan à Paktika, a déclaré que neuf membres de sa famille étaient décédés.

“Je reste juste,” dit-elle. “J’ai les jambes cassées, nous n’avons rien, nous mangeons ce que talibans donnez-nous.” Elle a demandé que son nom ne soit pas divulgué par crainte de sécurité.

Image:

Des femmes afghanes transportent des conteneurs d’eau à travers les débris de maisons endommagées à Wor Kali



L’effort d’aide est en cours mais les approvisionnements tardent à arriver

L’UNICEF a livré samedi des couvertures, des bâches, des comprimés de purification de l’eau et d’autres articles d’hygiène dans certaines des zones touchées par le séisme.

L’Organisation mondiale de la santé a également déchargé des fournitures médicales pour les hôpitaux locaux.

Des fournitures d’aide sont arrivées en Afghanistan en provenance du Pakistan, d’Ouzbékistan et du Turkménistan, ont indiqué des responsables.

Entre-temps, Chine a déclaré qu’il fournirait une aide humanitaire d’une valeur de 50 millions de yuans (6,1 millions de livres sterling).

Les agences d’aide affirment que la catastrophe a souligné la nécessité pour la communauté internationale de repenser sa politique de couper l’Afghanistan de la finance en raison de la prise de contrôle du pays par les talibans il y a 10 mois.

Image:

Une femme afghane est assise au milieu de la destruction après un tremblement de terre dans le village de Gayan, dans la province de Paktika. Photo : AP



Routes rendues impraticables par la pluie et les glissements de terrain

Des milliards d’aide au développement et de réserves vitales ont été gelés, contribuant à pousser l’économie à l’effondrement et à plonger l’Afghanistan plus profondément dans la crise et la quasi-famine.

Les tentatives d’aide aux personnes blessées ou piégées par le tremblement de terre ont été ralenties à la fois par le terrain et par les conditions dans le pays en général.

Les routes à travers les montagnes sont devenues de plus en plus impraticables à cause de la pluie, à la suite des dégâts causés par le tremblement de terre. Les autorités ont annulé la recherche de survivants.

Mohammad Amen Hozifa, porte-parole du gouvernement provincial de Paktika, a déclaré samedi : “Nous appelons toutes les organisations humanitaires à aider la population”.