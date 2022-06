Tremblement de terre en Afghanistan : les Afghans endurent des calamités aggravées

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Le tremblement de terre qui a frappé l'est de l'Afghanistan mercredi soir était en soi une catastrophe hideuse. Au moins 1 000 personnes ont été tuées, dont de nombreux enfants, et plus de 1 600 personnes blessées dans une région reculée et accidentée du pays, ce qui en fait l'un des tremblements de terre les plus meurtriers de ces dernières décennies. Les secousses ont anéanti des villages entiers et détruit des maisons en briques crues, omniprésentes dans la région. De fortes pluies et des coulées de boue ont compliqué les opérations de sauvetage, condamnant les survivants piégés dans les décombres.

Mais la tragédie est aggravée par l’isolement politique et l’effondrement économique de l’Afghanistan. Le pays est soumis à de lourdes sanctions depuis que les talibans fondamentalistes ont pris le pouvoir l’année dernière. La lance à incendie de l’argent étranger et de l’aide internationale qui a soutenu les gouvernements soutenus par les États-Unis à Kaboul pendant deux décennies a été éteinte du jour au lendemain. Des milliards de dollars de réserves étrangères afghanes ont été gelés par le Trésor américain.

Les talibans ont enfreint les assurances antérieures concernant leur régime et ont considérablement restreint les droits des femmes, interdisant l’accès à l’éducation pour les écolières au-delà de la sixième année et imposant d’autres contrôles islamiques draconiens. La communauté internationale traite les dirigeants de la milice comme les autorités de facto de l’Afghanistan, mais la reconnaissance officielle par les gouvernements étrangers est peu probable tant que les talibans poursuivent ce programme intransigeant.

En conséquence, l’Afghanistan est aux prises avec une série stupéfiante de crises sociales et économiques : Selon l’ONU, 15 années de croissance économique ont été rasées en 10 mois, l’économie du pays se contractant de 30 à 40 %. Le système bancaire s’est effectivement effondré, envois de fonds vitaux des Afghans vivant à l’étranger tari de moitié, une myriade d’entreprises fermées et les prix des produits de base ont grimpé en flèche. Le chômage pourrait succès 40 % cette année. Près de la moitié de la population du pays est confrontée à une faim aiguë, tandis que près de 6 Afghans sur 10 ont besoin d’une aide humanitaire.

L’Occident a un coup de main dans l’état sombre de l’Afghanistan

🗺️SHAKE MAP : échelle d’intensité sismique (Mercalli) à partir de la magnitude 5,9 d’aujourd’hui #tremblement de terre. 🔴À seulement 10 km de profondeur, il a été fortement ressenti dans les zones en rouge ci-dessous, où les dégâts et les victimes sont très probablement concentrés. 🆘Les efforts de recherche et de sauvetage qui sauvent des vies sont en cours.#Afghanistan pic.twitter.com/5UGv6st2TW — OCHA Afghanistan (@OCHAAfg) 22 juin 2022

Et puis vint le tremblement de terre. Au-delà du nombre choquant de morts, d’innombrables habitants de cette partie appauvrie du pays sont désormais sans abri et exposés aux éléments, y compris aux récentes pluies importantes. Il existe une myriade de récits déchirants de survivants creuser avec leurs mains à travers les décombres à la recherche d’êtres chers.

De hauts responsables talibans se sont précipités dans les districts touchés dans une démonstration d’empathie mais ont exigé une aide extérieure. Le chef suprême des talibans, Haibatullah Akhunzada, a appelé « la communauté internationale et les organisations humanitaires et sociales à se manifester et à fournir une assistance aux personnes touchées par le tremblement de terre en Afghanistan ».

Une foule d’organisations d’aide internationales se sont précipitées pour aider, mais les sanctions en vigueur ont compliqué la façon dont les flux de trésorerie entrent dans le pays et la rapidité avec laquelle les acteurs extérieurs peuvent avoir un impact sur les choses sur le terrain. « Le gouvernement est malheureusement sous sanctions, il est donc financièrement incapable d’aider le peuple dans la mesure où cela est nécessaire », a déclaré Abdul Qahar Balkhi, un haut responsable taliban. dit au Guardian. « L’assistance doit être augmentée dans une très large mesure car il s’agit d’un tremblement de terre dévastateur qui n’a pas été vécu depuis des décennies. »

« Le peuple afghan est déjà confronté à une crise sans précédent après des décennies de conflit, une grave sécheresse et un ralentissement économique », a déclaré Gordon Craig, directeur régional adjoint pour l’Afghanistan du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. « Le tremblement de terre ne fera qu’ajouter aux besoins humanitaires déjà énormes qu’ils endurent quotidiennement, y compris pour les près de 19 millions de personnes à travers le pays qui font face à une faim aiguë et ont besoin d’aide.

Les Afghans pleurent les morts et cherchent un abri après un tremblement de terre dévastateur

Après avoir gelé les réserves afghanes et imposé des sanctions au milieu de la prise de contrôle des talibans, l’administration Biden a été critiquée pour son efficacité poussant l’économie afghane d’une falaise. Des diplomates des pays voisins, des Afghans à l’étranger et des responsables de l’ONU ont tous appelé les États-Unis à assouplir leur approche stricte. Cela ne semble pas imminent, bien que le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan dit dans un communiqué cette semaine que les États-Unis étaient « le plus grand donateur d’aide humanitaire à l’Afghanistan, et nos partenaires humanitaires fournissent déjà des soins médicaux et des fournitures d’abris sur le terrain ».

Lors d’une session du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’Afghanistan jeudi, Ramiz Alakbarov, le chef par intérim de la mission de l’ONU dans le pays, a mis en garde contre le tableau d’ensemble plus sombre. « Si l’économie n’est pas en mesure de se redresser et de croître de manière significative et durable, le peuple afghan sera confronté à des crises humanitaires répétées, ce qui pourrait stimuler une migration de masse et rendre les conditions propices à la radicalisation et à la reprise du conflit armé », a-t-il déclaré.

Alakbarov a ajouté que « nous continuons fermement de croire qu’une stratégie d’engagement et de dialogue continus reste la seule voie à suivre pour le bien du peuple afghan, ainsi que pour la sécurité régionale et internationale ».

Mais il n’y a pas de voie significative pour le dialogue et les négociations avec les talibans à l’heure actuelle.

Je suis de tout cœur avec le peuple afghan à la suite du tremblement de terre dévastateur qui a coûté la vie à des centaines de personnes. La @ONU est pleinement mobilisé et nos équipes sont sur le terrain, évaluent les besoins et fournissent un premier soutien. pic.twitter.com/LFrNKVxPpS — António Guterres (@antonioguterres) 22 juin 2022

Pendant tout ce temps, les Afghans ordinaires s’attendent à des calamités qui s’aggravent. Dans l’est de la province de Paktika, où le tremblement de terre a frappé, mes collègues ont rendu compte des maigres opérations de secours en cours. Les autorités talibanes distribuaient des rations alimentaires à une foule d’hommes et de garçons d’un village où des dizaines de personnes étaient mortes.

« Un morceau de pain, c’est juste pour une journée, qu’est-ce qu’on en fait ? » a déclaré un ancien local. « Nous avons besoin de tentes et d’argent pour reconstruire », a-t-il dit – faisant écho aux villageois qui craignaient que leurs maisons endommagées par le séisme ne s’effondrent complètement, ont noté mes collègues.

Peurs similaires étaient à l’affiche en 1998, lorsque deux tremblements de terre ont frappé le pays en quelques mois, tuant des milliers de personnes. De plus, la situation politique et sécuritaire torturée du pays a entravé les efforts de secours. Les régions sinistrées étaient détenues par une alliance de factions opposées aux talibans, qui contrôlaient l’essentiel du pays.