Tremblement de terre en Afghanistan : le pays touché par la crise se bat pour obtenir de l’aide après le séisme qui a tué plus de 1 000 personnes

Des opérations de recherche et de sauvetage désespérées étaient en cours jeudi dans l’est de l’Afghanistan à la suite d’un tremblement de terre qui a tué plus de 1 000 personnes, un coup dur pour un pays déjà confronté à une grave crise économique et humanitaire.

Le séisme de magnitude 5,9 a frappé aux premières heures de mercredi près de la ville de Khost près de la frontière pakistanaise. Au moins 1 500 personnes auraient été blessées – mais les autorités préviennent que le bilan est susceptible d’augmenter car de nombreuses familles dormaient dans des logements fragiles lorsque le séisme a frappé.

De nombreuses maisons de la région sont faites de boue, de bois et d’autres matériaux vulnérables aux intempéries – et le tremblement de terre a coïncidé avec de fortes pluies de mousson, ajoutant au danger d’effondrement.

Des photos de la province voisine de Paktika, une région rurale et montagneuse où la plupart des décès ont été signalés, montrent des maisons réduites en décombres. Environ 2 000 maisons auraient été détruites, selon les Nations Unies. Certaines personnes ont passé la nuit à dormir dans des abris extérieurs de fortune, alors que les sauveteurs recherchaient des survivants à la lampe de poche.

Les médecins et le personnel d’urgence de tout le pays convergent vers le site, avec l’aide de certaines agences internationales telles que l’Organisation mondiale de la santé.

Cependant, l’aide peut être limitée car de nombreuses organisations se sont retirées du pays dépendant de l’aide après la prise du pouvoir par les talibans en août dernier.

Le gouvernement taliban a déployé des moyens d’urgence, dont plusieurs hélicoptères et des dizaines d’ambulances, et a offert une indemnisation aux familles des victimes.

Elle a également appelé à l’aide étrangère, plaidant pour « le soutien généreux de tous les pays, organisations internationales, individus et fondations » mercredi.

Le tremblement de terre a aggravé les problèmes qui affligent déjà l’Afghanistan.

Bien que la crise économique se profile depuis des années, résultat de conflits et de sécheresse, elle a plongé à de nouvelles profondeurs après la prise de contrôle des talibans, qui a incité les États-Unis et leurs alliés à geler environ 7 milliards de dollars des réserves de change du pays et à couper les financements internationaux.

Cette décision a paralysé l’économie afghane et plongé bon nombre de ses 20 millions d’habitants dans une grave crise de la faim. Des millions d’Afghans sont sans travail, les employés du gouvernement n’ont pas été payés et le prix de la nourriture a grimpé en flèche, avec des rapports faisant état de familles si désespérées de manger qu’elles ont recouru à la vente de leurs enfants.

Il reste peu d’agences d’aide, et celles qui le font sont épuisées. Mercredi, l’OMS a déclaré avoir mobilisé « toutes les ressources » de tout le pays, avec des équipes sur le terrain fournissant des médicaments et une aide d’urgence. Mais, comme l’a dit un responsable de l’OMS, « les ressources sont surexploitées ici, pas seulement pour cette région ».

Selon des experts et des responsables, les besoins immédiats les plus urgents comprennent les soins médicaux et le transport des blessés, des abris et des fournitures pour les personnes déplacées, de la nourriture et de l’eau, et des vêtements.

L’ONU a distribué des fournitures médicales et envoyé des équipes de santé mobiles en Afghanistan – mais a averti qu’elle ne disposait pas de capacités de recherche et de sauvetage et que les voisins régionaux avaient peu de capacité à intervenir.

Les États-Unis ne sont plus présents en Afghanistan après le retrait complet de leurs troupes et l’effondrement du précédent gouvernement afghan soutenu par les États-Unis. Comme presque toutes les autres nations, il n’a pas de relations officielles avec le gouvernement taliban.

La Turquie est le pays le plus à même de fournir une assistance, a déclaré Ramiz Alakbarov, représentant spécial adjoint de l’ONU pour l’Afghanistan. Il a déclaré que l’ambassade de Turquie en Afghanistan « attendait la demande officielle ».

Le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré mercredi que le Croissant-Rouge turc, qui opère en Afghanistan, avait envoyé une aide humanitaire aux victimes. Jeudi, un porte-parole des talibans a déclaré que l’aide humanitaire était également arrivée du Qatar, d’Iran et du Pakistan, avec des vols et des camions transportant des articles, notamment des médicaments, des tentes et des bâches.

Une aide estimée à 15 millions de dollars est nécessaire pour répondre à la catastrophe, a déclaré Alakbarov – un chiffre qui continuera probablement d’augmenter à mesure que des informations circulent sur la situation sur le terrain.

« Nos équipes ne disposent pas d’équipements spécifiques pour sortir les gens de sous les décombres », a déclaré Alakbarov. « Cela doit reposer principalement sur les efforts des autorités de facto, qui ont également certaines limites à cet égard… Je n’ai pas de rapports détaillés sur leur position pour exploiter et déployer de telles machines dans ces zones montagneuses. »

Selon la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), les informations, y compris les évaluations des dommages, sont limitées pour le moment, les télécommunications étant interrompues dans les zones reculées et les mauvaises conditions météorologiques entravant les transports.

« Le pays est sous le choc des effets de décennies de conflit, d’une grave sécheresse prolongée, des effets d’autres catastrophes intenses liées au climat, de difficultés économiques extrêmes, d’un système de santé en mauvais état et de lacunes à l’échelle du système », a déclaré mercredi la FICR, appelant pour une prise en charge plus globale.

« Par conséquent, même si la catastrophe est localisée, l’ampleur des besoins humanitaires sera énorme. »