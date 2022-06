Tremblement de terre en Afghanistan : cette catastrophe ramènera-t-elle les talibans à la table internationale | Nouvelles du monde

La catastrophe naturelle dévastatrice en Afghanistan pourrait-elle être un tournant pour un gouvernement taliban en pleine crise ?

Après être revenu sur ses promesses concernant les droits de l’homme lors de son arrivée au pouvoir l’année dernière, le talibans fermement perdu tout espoir d’engagement et de discussions diplomatiques avec une grande partie de l’Occident, y compris le Royaume-Uni.

Sa décision de abandonner la promesse que toutes les filles puissent aller à l’école en mars a sans aucun doute été un facteur dans la réponse internationale limitée à le tremblement de terre qui a touché tant de – le nombre de morts dépasserait 1 000 personnes.

Alors qu’il se trouvait à Kaboul ces derniers jours, Sky News s’est entretenu avec deux hauts responsables du gouvernement taliban – tous deux sont blessés par les dommages causés à leur pays et souhaitent également voir les sanctions financières levées par les États-Unis car ils pensent que “c’est un droit fondamental à la vie humaine ».

Mais en parlant à un diplomate britannique de haut rang, toute chance que cela soit est loin jusqu’à ce que les talibans soient prêts à améliorer leur position sur les droits de l’homme.

Au ministère des Affaires étrangères, nous avons rencontré Abdul Qahar Balkhi – le porte-parole du département. Il m’a avoué que les talibans “s’étaient tiré une balle dans le pied” lorsqu’il s’agissait d’interdire aux filles l’école secondaire – mais a réitéré que c’était un problème qu’ils résolvaient très bientôt.

Un signe, peut-être, qu’ils sont conscients des dommages diplomatiques causés par le déménagement.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient prêts à s’asseoir à la table des gouvernements occidentaux et à faire des compromis en améliorant leurs droits de l’homme, M. Balkhi a répondu : “Si nous regardons les sanctions, si nous regardons la punition collective sur nous, alors notre bilan est en fait plusieurs fois mieux que ce qu’ils ont.

“Donc, en parlant de supériorité morale, la nôtre est ici et la leur (l’Occident) est dans le caniveau.”

Il a également blâmé la coalition pour l’infrastructure actuelle du pays qui s’est avérée inadaptée à une catastrophe naturelle majeure – le pire tremblement de terre en Afghanistan en deux décennies.

“Un manque d’infrastructures de base au cours des 20 dernières années”

M. Balkhi a ajouté : “Le problème vient des 20 années d’occupation et découle du manque d’infrastructures de base qui n’ont pas été construites au cours des 20 dernières années.

“Quant aux ressources, ce sont les sanctions et les gels d’avoirs et les attitudes impitoyables du monde envers l’Afghanistan.”

Le collègue de M. Balkhi au ministère des Catastrophes et des Urgences, Ghulam Ghaus, est un membre plus haut placé des talibans.

Il venait de rentrer de Gayan, l’une des régions les plus durement touchées lorsque nous lui avons parlé.

Son département a été chargé de gérer la réponse au tremblement de terre de mercredi et a refusé de dire qu’il y avait un plan de réponse formel en place pour un tel événement.

Les images et les histoires provenant de la région orientale suggèrent certainement que non.

Il a déclaré : « Les routes ne sont pas en bon état, la plupart des villages sont très éloignés car ils se trouvent dans des zones montagneuses et il est donc important pour nous de reconstruire ces routes.

“Mais comme nous avons gagné la bataille et que nous sommes au pouvoir depuis seulement neuf mois, il n’est pas possible de tout reconstruire partout.”

‘Où est l’Europe ? Où est l’Amérique ?

Lui aussi a reproché aux forces américaines et de l’OTAN de ne pas avoir investi dans les infrastructures pendant leur séjour.

Mais tout en jouant le jeu du blâme, M. Ghaus a également demandé à l’Occident de l’aider en temps de crise.

Ce qui était incroyablement poignant en lui parlant, c’est à quel point il était ému en se remémorant sa visite dans la province de Paktika.

C’était la première fois que moi ou un membre de notre équipe voyions un membre du gouvernement taliban pleurer.

Ces hommes, qui sont généralement considérés comme forts, puissants et souvent assez intimidants, ont en fait montré de la douleur et de l’émotion et cela pourrait être un tournant.

M. Ghaus a raconté comment il avait acheté des biscuits périmés alors qu’il se trouvait dans la zone sinistrée et les avait partagés avec deux enfants qui avaient tout perdu, y compris leurs parents.

En larmes, il a dit : “Où est l’Europe ? Où est l’Amérique ? Où est la communauté internationale ? Ces gens ont besoin de pitié et ils doivent nous aider.”

Peut-être que le désespoir qui a suivi le tremblement de terre pourrait être un moment de prise de conscience brutal mais indispensable.

Ce tremblement de terre est le plus grand test de l’Afghanistan après crise sur crise.

De la pire sécheresse en près de quatre décennies à certains des taux de pauvreté les plus élevés jamais enregistrés – c’est un gouvernement qui n’était tout simplement pas préparé.

Ils devront réfléchir stratégiquement à partir de maintenant pour savoir quand de l’aide sera de nouveau nécessaire afin qu’ils ne soient pas abandonnés une fois de plus.