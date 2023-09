Tremblement de terre au Maroc : une journée de miracles mais très bientôt les sauveteurs pourraient ne trouver personne d’autre à sauver | Nouvelles du monde

Au sommet d’une montagne entourée d’une destruction à couper le souffle, je ne m’attendais pas à voir des survivants de ce tremblement de terre meurtrier.

Un cri s’est élevé et un jeune homme gravement meurtri, aux yeux injectés de sang, à peine conscient et couvert de poussière, a été transporté sur la route de montagne devant moi.

En quelques minutes, d’autres survivants ont commencé à émerger. Portés sur des civières ou soutenus par des soldats, ils survivent après avoir été isolés pendant des jours.

Image:

Des soldats transportent un survivant sur une civière





Les rescapés ont été transportés dans des camions pour commencer leur descente de la montagne jusqu’au fond de la vallée et recevoir des soins médicaux.

Beaucoup pensaient qu’il faudrait un miracle pour survivre ici – c’était un jour de miracles.

C’était également la preuve, s’il en était besoin, que les efforts de sauvetage ici – bien qu’imparfaits – doivent simplement se poursuivre et même s’intensifier, car dans ces montagnes, il y a des survivants dans des dizaines de communautés, il suffit de les retrouver.

Certains de ceux qui ont survécu ont renoncé à attendre. Alors que nous parcourions les cols des montagnes, nous avons croisé des familles portant tout ce qu’elles pouvaient pendant leur marche.

Certains ont marché toute une journée pour se rendre dans des villes qu’ils venaient d’atteindre quelques heures plus tôt pour chercher de l’aide et obtenir toutes les fournitures d’urgence qu’ils pouvaient trouver.

Les survivants ont tous de terribles histoires de peur et de perte. Beaucoup ont dû extraire à la main les membres de leur propre famille des décombres.

Image:

Stuart Ramsay a rapporté du district d’Ighil dans les montagnes de l’Atlas





Image:

Un père qui a perdu deux enfants se met en sécurité avec sa famille survivante





Un père m’a dit : « Ma maison s’est effondrée, elle s’est effondrée sur moi et ma famille, j’ai sauvé mes deux filles et leur mère, mais j’ai perdu mes deux autres enfants, et je n’ai plus de meubles, plus rien.

Il a pleuré en tenant ses deux filles survivantes dans ses bras avant de lui dire au revoir et de partir avec sa famille en descendant le col escarpé.

Image:

Un homme blessé est transporté en lieu sûr





Image:

Les survivants transportent des fournitures d’urgence





La rapidité des opérations de sauvetage critiquée

La rapidité de l’opération de sauvetage a été critiquée ici.

Pour beaucoup de personnes vivant dans ces régions isolées, il était trop tard. Une femme, en colère et les larmes coulant sur son visage, m’a dit que les villageois pouvaient entendre les cris des gens sous les décombres, mais que personne n’est venu.

Ils ont fait ce qu’ils ont pu, mais ils n’avaient pas le matériel adéquat. Elle dit que si l’aide était arrivée plus tôt, ceux qui sont coincés sous les décombres auraient survécu.

Image:

Les soldats dégagent la route pour les véhicules d’urgence





Image:

Des soldats transportent une femme blessée sur une civière





L’armée doit encore acheminer l’aide par hélicoptère car de nombreuses routes sont impraticables.

J’ai vu un hélicoptère Chinook larguer de l’aide si bas que le souffle de ses pales de rotor a détruit ce qui restait d’une maison déjà endommagée par le tremblement de terre.

Les gens debout à côté de nous criaient : « Non, non, non !

L’armée a réalisé qu’avec la route de montagne si dangereuse et impraticable, elle n’avait d’autre choix que de déployer l’armée à pied.

Je les ai rejoints alors qu’ils commençaient leurs missions pour atteindre des villes et des villages qui n’ont toujours rien, et nous avons vite découvert que là où ils pouvaient se rendre, il y avait des gens qui avaient désespérément besoin d’aide.

Image:

Villages détruits dans les montagnes de l’Atlas





« Il n’y a plus d’endroit où rester »

Nezha ait Bouderek, 27 ans, et son mari Rachid Ajakan, 38 ans, ont déclaré qu’ils ne pouvaient tout simplement pas rester dans leur village.

Elle est enceinte de neuf mois et n’a pas pu accoucher dans les ruines, elle restait seulement avec ses parents pour accoucher. Elle était venue de Casablanca et a été rattrapée par le tremblement de terre.

« Je suis venue avec lui aujourd’hui parce qu’il n’y a plus d’endroit où rester », a-t-elle déclaré en regardant son mari.

Image:

Nezha ait Bouderek et son mari Rachid Ajakan





S’exprimant à travers ses larmes, elle a expliqué qu’elle ne savait pas ce qui était arrivé à sa famille.

« J’ai laissé mes parents là-bas au village, je ne sais pas s’ils seront en vie ou pas, je ne sais pas si je les reverrai ou pas, et mes frères et sœurs aussi… »

Il existe des dizaines d’autres villages et villes comme ceux que nous avons atteint, battus et sans électricité ni eau.

Et lorsque les sauveteurs arrivent, les derniers survivants sont évacués. Mais très bientôt, ils ne trouveront peut-être plus personne à secourir.