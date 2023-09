Tremblement de terre au Maroc : papa tué par des décombres qui lui ont frappé la tête alors qu’il tentait de protéger son fils | Nouvelles du monde

Dans le village marocain d’Amizmiz, la mort est arrivée de la manière la plus cruelle.

Un tremblement de terre qui a frappé avec une violence soudaine, une vague de destruction puis, pour certains, une attente angoissante d’aide.

Nous nous arrêtons devant une station-service, où se trouve désormais un énorme tas de décombres. Autrefois, c’était un café, mais vous ne le sauriez pas.

Le village d’Amizmiz au Maroc, frappé par le séisme





Derrière se trouve un espace. Il y a deux jours, il y avait deux maisons ici. Maintenant, il n’y a presque plus rien. Presque, mais pas tout à fait.

Ce que vous voyez, ce sont d’épaisses lignes de béton empilées les unes sur les autres. Ce sont des sols qui se sont tout simplement effondrés et qui reposent désormais, comme des crêpes empilées.

Une femme ici sanglote doucement. Nous lui parlons aussi doucement que possible et elle veut nous raconter ce qui s’est passé. Elle s’appelle Hafida et son frère, Miloud, vivait dans l’une des maisons.

Il était le chef de la police locale et vivait ici avec sa femme et leurs deux enfants. La plus jeune enfant, une fille, a survécu et est maintenant hospitalisée à Marrakech avec une jambe cassée.

Sa femme et leur fils sont toujours portés disparus. Le corps de Miloud avait déjà été retrouvé. Il a été tué par des décombres qui lui ont frappé la tête alors qu’il s’allongeait sur son fils pour tenter de le mettre à l’abri.

La réalité, elle le sait, est que ni la mère ni le fils ne seront retrouvés vivants.

Elle nous raconte qu’au début, on pouvait entendre ses appels à l’aide, mais maintenant ils se sont tus. Elle fond à nouveau en larmes.

C’est une histoire épouvantable, et elle se répète à travers cette région.

Pendant que nous discutons, une énorme pelleteuse arrive pour aider à soulever les décombres. Il est garé, puis éteint. Personne ne sait vraiment comment réagir, sauf par un chagrin profond et brûlant.