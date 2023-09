Tremblement de terre au Maroc : Marrakech est toujours animée et chaotique – mais en creusant un peu plus, il y a des cicatrices | Nouvelles du monde

Marrakech a désormais deux faces.

D’une part, la ville est toujours animée et chaotique et accueille de nombreux touristes. Il y avait beaucoup de monde qui se promenait dans le centre ou prenait un verre et un repas.

Mais en creusant un peu plus, il y a des cicatrices. Tout le monde a une histoire sur l’endroit où il se trouvait et ce qu’il a ressenti lorsque le tremblement de terre s’est produit.

La mosquée Koutoubia, l’un des monuments les plus connus de la ville, a violemment tremblé. Le minaret est maintenant fissuré dans le coin supérieur. Pendant que nous filmions, nous avons vu un groupe de fidèles prier dehors. L’accès à la mosquée, pour le moment, n’est pas sécurisé.

Dehors, des groupes de personnes se préparent à passer la nuit sur la place. Soit leurs maisons sont trop gravement endommagées, soit, plus probablement, ils craignent les dégâts que pourrait causer une nouvelle secousse. Certains d’entre eux ont été expulsés de leur domicile par la police.

Nous voyons un restaurant qui a été gravement endommagé par le tremblement de terre. Puis, le lendemain matin, les fissures se sont élargies et la majeure partie du rez-de-chaussée s’est effondrée en décombres. Heureusement, les étages supérieurs sont restés en place.

Nous trouvons une autre mosquée, populaire auprès des touristes, qui semble avoir été éventrée : le haut brisé, le bas complètement intact. Et dans son ombre, une voiture écrasée par des chutes de décombres. C’est un microcosme effrayant qui montre à quel point ces tremblements de terre peuvent être mortels : à un moment donné, la voiture était simplement garée ; le suivant, il est presque aplati.

À Marrakech, il existe une structure en place : des services d’urgence et des autorités municipales fonctionnels. Les décombres sont en train d’être déblayés ; les blessés sont à l’hôpital.

Mais dans les montagnes, la situation est différente : les villes et villages éloignés et difficiles d’accès dans le meilleur des cas sont désormais presque inaccessibles. Et c’est là que le chaos et la douleur doivent encore être abordés.