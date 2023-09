Tremblement de terre au Maroc : les gens ont trop peur pour rester à l’intérieur et dorment dans la rue | Nouvelles du monde

De nombreux Marocains ont choisi de dormir dans la rue pour la deuxième nuit consécutive (Photo : Shutterstock) De nombreux Marocains avaient tellement peur d’être à l’intérieur qu’ils ont choisi de dormir dans la rue pour la deuxième nuit consécutive. Des photos et des clips vidéo montrent les trottoirs bondés de gens terrifiés par les répliques. le puissant tremblement de terre qui a frappé vendredi. Certains utilisaient des couettes pour créer des lits de fortune tandis que d’autres pouvaient être vus s’enveloppant dans une seule couverture. Plusieurs ont gardé certaines de leurs affaires dans une valise avec eux toute la nuit. Si un grand nombre d’entre eux ont choisi de dormir dehors, d’autres n’ont eu aucun choix car leurs maisons ont été complètement détruites. Le séisme de magnitude 6,8 aurait rasé des villages entiers après que l’épicentre ait frappé une zone proche de la ville d’Ighil dans la province d’Al Haouz, à environ 70 km au sud de Marrakech. Au moins 2 012 personnes sont mortes et 2 059 ont été blessées, mais ces chiffres devraient continuer à augmenter. Enfants dans un lit de fortune le long de l’avenue de la Ménara (Photo : Reuters)



Des centaines de personnes ont dormi près de la place Jeema El Fna (Photo : EPA)



Certains installent des tentes pour dormir (Photo : EPA) D’autres familles sont coincées sous les décombres et les sauveteurs peinent à atteindre les survivants, en particulier dans les zones rurales les plus durement touchées, où les routes sont complètement bloquées par les débris. Hier, Caroline Holt, directrice des opérations de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), a averti qu’il existait une fenêtre limitée pour que les sauvetages aient lieu. Elle a déclaré que les prochaines 24 à 48 heures seraient « critiques pour sauver des vies », promettant que les efforts de recherche seraient « priorités en parallèle, bien sûr, en veillant à ce que ceux dont nous savons qu’ils ont survécu soient pris en charge ». Plus: Tendance

Les habitants se sont rassemblés pour tenter d’aider les personnes coincées sous les bâtiments effondrés, certains d’entre eux triant les décombres avec leurs seules mains. Ce séisme a été le plus important à avoir frappé le Maroc depuis 120 ans et a renversé des bâtiments et des murs d’anciennes villes construits en pierre et en maçonnerie non conçus pour résister aux séismes. De nombreuses familles ont tout perdu dans la catastrophe (Photo : Shutterstock)



Les secouristes recherchent des survivants dans une maison effondrée à Moulay Brahim, province d’Al Haouz (Photo: AFP via Getty)



Des maisons ont été détruites par le tremblement de terre (Photo : AFP via Getty) Les tremblements de terre sont relativement rares en Afrique du Nord. Lahcen Mhanni, chef du département de surveillance et d’alerte sismiques à l’Institut national de géophysique, a déclaré à 2M TV que le séisme était le plus fort jamais enregistré dans la région montagneuse. En 1960, une secousse de magnitude 5,8 a frappé près de la ville marocaine d’Agadir et a causé des milliers de morts. Le professeur Bill McGuire, professeur émérite de risques géophysiques et climatiques à l’UCL, a déclaré : « Le Maroc n’est pas le premier endroit qui vient à l’esprit lorsque les gens pensent aux tremblements de terre, mais ils se produisent. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

vidéo «Cependant, celui-ci est particulièrement important pour la région – le plus important depuis plus de 120 ans – et, comme l'indique le nombre croissant de morts, mortel. « Le problème est que là où les tremblements de terre destructeurs sont rares, les bâtiments ne sont tout simplement pas construits de manière suffisamment robuste pour résister aux fortes secousses du sol, ce qui entraîne de nombreux effondrements entraînant de nombreuses victimes. «Je m'attendrais à ce que le bilan final des morts s'élève à des milliers une fois que nous serons à nouveau connus.» Comme pour tout grand séisme, des répliques sont probables, ce qui entraînera de nouvelles victimes et entravera les recherches et les secours. Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez notre page d'actualités.

