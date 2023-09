Tremblement de terre au Maroc : douleur insupportable dans un village où les gens ont disparu sous les décombres | Nouvelles du monde

Ici, dans un village de montagne isolé, une scène de douleur insupportable.

Un homme aux yeux enfoncés et épuisés marche à travers les décombres et la destruction après le tremblement de terre au Marocberçant son petit fils mort, enveloppé dans une couverture rouge.

Il se dirige vers un terrain vague situé juste au bord de la route, déjà rempli de buttes fraîchement creusées et de balises rudimentaires.

Une tombe est en train d’être creusée pour le garçon. Ce n’est pas tout à fait terminé. Il attend, tenant son enfant dans ses bras.

Un père enterre son fils au village d’Imi N’Tala





L’homme transmet le corps à quelqu’un d’autre – un ami, peut-être un parent. Ce sont tous des hommes. Et puis l’homme à la bêche indique qu’il a fini de creuser.

Le corps est descendu puis, avec à peine un moment de réflexion, la tombe est remplie de terre cuite et de pierres qui avaient été creusées quelques instants plus tôt.

Il n’y a pas de cérémonie. Il n’y a pas de temps.

Le groupe se rend compte qu’il n’a aucun moyen de marquer la tombe, alors le père se dirige vers la destruction tout autour et prend un morceau de parpaing cassé.

Il le pose dessus, puis s’éloigne. Quelques instants après avoir enterré son fils, il se dirige vers le village et rejoint un groupe de volontaires qui fouillent les décombres.

La scène de destruction à Imi N’Tala au Maroc





Cette scène pitoyable est presque la première chose que l’on voit en arrivant à Imi N’Tala, un village difficile d’accès et impossible à oublier.

Pour y arriver, il faut emprunter une piste de montagne sinueuse, puis emprunter des routes qui se transforment en sentiers, puis en longues étendues de décombres.

Nous rencontrons Ibrahim, qui habitait près de l’entrée du village. Il nous raconte qu’il était chez lui en train de regarder la télévision lorsqu’il a ressenti une vibration, puis a entendu le bruit devenir plus fort, puis entendu un boum qui ressemblait à une explosion. Il est en larmes mais veut continuer à parler.

Ibrahim fond en larmes après le tremblement de terre dévastateur





Il dit qu’il a survécu parce qu’il a sauté par une fenêtre de son salon. L’électricité a été coupée et le village a été plongé dans l’obscurité totale. Il entendit des cris mais ne parvenait pas à faire fonctionner sa torche. Il a fallu trois heures à Ibrahim pour trouver une batterie, qu’il sort de sa poche.

« J’ai essayé d’aider, j’ai essayé de faire quelque chose », dit Ibrahim. « Mais je ne pouvais pas. C’était impossible. »

Il estime que 70 de ses amis du village sont morts, ainsi que sa belle-mère. Alors qu’il finit de parler, il se penche en avant et me serre dans ses bras aussi fort qu’il le peut. C’est une étreinte longue et désespérée.

‘Il y a toujours de l’espoir’

À mesure que nous avançons, la dévastation s’aggrave encore.

Les chercheurs et sauveteurs britanniques, arrivés au petit matin, sont venus ici pour faire tout ce qu’ils peuvent, apportant du matériel spécialisé, plusieurs décennies d’expérience et quatre chiens dressés pour retrouver les personnes encore en vie. Pour l’instant, les chiens n’ont détecté aucun signe de vie.

« Il y a toujours de l’espoir », déclare Jim Chaston, qui dirige l’équipe ici. Il travaille dans le domaine des catastrophes naturelles depuis plus de 20 ans.

« Nous devons être un peu détachés pour faire notre travail », me dit-il. « Mais bien sûr, nous versons une larme lorsque nous devons annoncer une mauvaise nouvelle aux gens. Nous devons être forts parce que c’est ce que ces gens attendent de nous. »

Son équipe avance plus loin sur le chemin, désormais tellement semé de rochers qu’on a l’impression de grimper plutôt que de marcher. Le site qui nous accueille est horrible : une grande partie de la falaise de montagne s’est libérée et a simplement glissé dans le village, effaçant tout sur son passage.

Il ne reste plus rien ici. Les gens, les maisons, la route, tout, tout a été détruit. Les équipes de secours recherchent des survivants, mais avec peu d’attentes. Cela ressemble bien plus à une opération de récupération qu’à un sauvetage.

Au moins, ils ont du soutien. De l’autre côté de la vallée, on voit des gens nous saluer, crier. Ils ont été coupés du monde – les routes sont bloquées et aucune aide ne passe. Et bien sûr, ils sont confrontés à leurs propres problèmes désespérés.

En revanche, il y a des centaines de personnes à Imi N’Tala : des volontaires apportant de l’aide, des secouristes, des proches et quelques survivants. L’endroit pétille de bruit et d’énergie – certaines personnes sont déterminées à aider ; d’autres pleurent de chagrin. Certains font les deux.

Et puis il y a ceux qui errent simplement, dépassés, terrifiés et déconcertés. Qui sait comment chacun d’entre nous réagirait face à une telle horreur ?

Parce qu’Imi N’Tala est un village hanté par des changements soudains et terribles : les maisons qui ont disparu, les vies détruites et les gens qui ont disparu sous les décombres. C’est un village qui a été déchiré.