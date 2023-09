Tremblement de terre au Maroc : ceux qui ont survécu au tremblement de terre se préparent désormais au froid et à la pluie de l’hiver | Nouvelles du monde

De loin, la ville de Moulay Brahim semble plutôt abandonnée.

Même à notre arrivée, je ne voyais qu’une poignée de personnes dans de petites poches assises sous des bâches.

Nous avons marché dans des rues désertes, bordées de maisons détruites, j’avais l’impression que nous étions seuls.

Mais alors que nous traversions une ruelle étroite avec des bâtiments vacillants qui nous dominaient, nous avons commencé à entendre le murmure des gens.

En tournant le coin, nous avons été accueillis par la vue de centaines d’hommes, de femmes et d’enfants assis dans un camp de fortune, dans une sorte de grande cour.

Zahera Benaddi affirme avoir été bien soignée depuis le séisme





Les enfants couraient partout pendant que leurs mères bavardaient, et les hommes ont commencé à décharger un lot de grandes tentes qui leur avaient été données.

C’est leur vie maintenant – les survivants – mais une vie dans les limbes, et le pire de tout, et ils en parlent tous, ils sont assis ici sachant que les pluies de l’hiver vont commencer et que la température va chuter.

Bien qu’il y ait des progrès atteignant les communautés encore coupées du monde par ce tremblement de terrenombreux sont ceux qui dépendent encore des fournitures de secours déposées sur le dos des chinooks.

Ils seront secourus une fois les routes de montagne impraticables dégagées, mais cela prendra du temps.

Le problème des efforts de secours est qu’ils couvrent des zones immenses et isolées.

Et même dans les villes atteintes, ils doivent encore se débrouiller seuls et se mettre à couvert, et ils le font entre des bâtiments qui ne sont manifestement pas sûrs et qui pourraient s’effondrer à tout moment.

La plus grande préoccupation pour le tremblement de terre survivants, voici la météo.

Ils sont sans abri et vivent dans la rue, dans les décombres.

Pour l’instant, on ne sait pas comment ils seront pris en charge dans les semaines et les mois à venir.

Zahera Benaddi, 53 ans, affirme qu’on s’est bien occupé d’eux grâce aux dons de nourriture et d’abris, mais la météo est sa plus grande préoccupation.

« Le problème, c’est le froid et la pluie qui arrive », m’a-t-elle dit.

« Dieu seul sait ce qui se passera dans le futur, et combien de temps nous dormirons dans la rue, ou si nous pouvons trouver quelqu’un pour nous construire une chambre pour rester à l’abri du froid… L’hiver approche, il va pleuvoir et il y aura beaucoup d’eau sur le sol, c’est là le problème. »

Ce village est construit à flanc de montagne et les inondations pendant la saison des pluies sont fréquentes.

Zahera craint que lorsque l’eau arrivera, elle envahira leurs tentes, les rendant inhabitables et provoquant probablement l’effondrement des maisons endommagées.

La ville entière est déjà instable.

Hasnaa Zahrite partage les mêmes craintes. Je l’ai rencontrée alors qu’elle lavait les vêtements de sa famille dans un seau en plastique dans la rue.

Elle me montre ses bras et ses mains, ils sont meurtris et enflés.

Image:

Hasnaa Zahrite lave les vêtements de sa famille dans un seau en plastique dans la rue





À mains nues, Hasnaa a fouillé les décombres de sa maison effondrée pour sauver ses deux enfants.

Elle leur a sauvé la vie, mais que faire maintenant, demande-t-elle.

« Je suis inquiet pour l’avenir parce que j’ai de très jeunes enfants, la maison a disparu et maintenant nous nous retrouvons dans la rue – nous n’avons nulle part où aller, et maintenant le froid et l’hiver arrivent… nous nous n’avons pas de vêtements, nulle part où vivre, nous sommes sans abri, comme vous pouvez le constater. »

Bien sûr, cette urgence n’en est qu’à ses débuts, mais on a l’impression que d’autres problèmes approchent à grands pas.

Il n’y a bien sûr aucune réponse quant à l’avenir à l’heure actuelle, car le désastre actuel se poursuit.

Ainsi, les milliers de survivants des montagnes de l’Atlas doivent simplement attendre, se coucher dehors nuit après nuit.

Ce désastre continue, il pourrait même s’aggraver.