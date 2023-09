Il y a quelques mois, mon ami est passé par Amizmiz en vacances.

C’était une ville vivante, colorée et accueillante, une étape pour tous ceux qui souhaitent visiter les montagnes de l’Atlas. Maintenant, il a été déchiré.

Partout où vous allez à Amizmiz, vous sentez la poussière et voyez des décombres.

CCTV montre le moment où le tremblement de terre a frappé – dernières mises à jour

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:25

Au moment où le tremblement de terre a frappé Marrakech



Alors que nous arrivons, les trottoirs sont remplis de gens, dont certains dorment désormais dans un camp temporaire juste à la sortie de la ville.

Pour certains, leurs maisons sont soit détruites, soit trop dangereuses pour y habiter.

D’autres ne veulent plus dormir sous un toit.

Tout autour d’eux se trouvent d’horribles preuves de la façon dont les maisons peuvent s’effondrer, écrasant tout et tout le monde sur leur passage.

J’entends une histoire épouvantable. Un homme appelé Dag, un Italien qui s’est installé dans cette ville il y a dix ans, a survécu au tremblement de terre, mais son beau-frère, qui se trouvait au rez-de-chaussée de sa maison, est décédé dans l’effondrement.

Dag me dit qu’on peut encore voir une partie de son corps à travers les ruines.

Image:

Dag a déclaré qu’il pouvait voir une partie du corps de son beau-frère dans les décombres, qui sont trop lourds pour que les sauveteurs puissent les déplacer.





Image:

Les habitants d’Amizmiz s’abritent dans des tentes après que leurs maisons ont été endommagées. Photo : AP





Personne ne peut les récupérer car ils ne disposent pas des machines nécessaires pour soulever les débris.

L’épouse de Dag, la sœur du défunt, doit passer devant le site pour se rendre en ville.

Un homme veut me montrer les restes de sa maison.

Il tient à la main un petit sac en papier qui, selon lui, contient tous les biens qui lui restent.

Il me guide dans des ruelles jonchées de décombres et nous nous arrêtons à une ouverture.

Un seul sauveteur, accompagné de quelques hommes du coin, tente de passer par une ouverture.

« La femme là-dedans est morte », dit mon compagnon. « C’est la mère de mon ami. Sa femme est également là-dedans, et elle est morte aussi. »

Et il dit cela avec presque aucune émotion dans la voix. Les gens de cette ville fonctionnent à l’adrénaline. Beaucoup disent qu’ils ne peuvent tout simplement pas comprendre ce qui s’est passé – c’est trop accablant.

Image:

Amizmiz, près de Marrakech, se trouve à proximité de l’épicentre du séisme. Photo : AP





Dag sourit et me souhaite bonne chance en partant, après m’avoir dit quelques instants plus tôt que, ainsi que son beau-frère, beaucoup de ses amis sont morts.

« Un jour, j’accepterai cela, mais pas aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Il y a Fatima, dotée d’un visage amical et d’un caractère accueillant mais désormais accablée par une maison qui s’effondre et les souvenirs d’une nuit terrible.

« Il y avait tellement de bruit que je ne pouvais pas sortir. Je ne me souviens plus de tout, j’étais sous le choc. Ma maison a disparu. J’ai tout perdu et maintenant je vis dans la rue. »

Un ambulancier se tient à un carrefour et prévient les gens que la rue devant eux est particulièrement périlleuse.

C’est raide, accidenté et il y a des lignes électriques exposées.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:43

Maroc : Des footballeurs donnent leur sang



En savoir plus:

Comment les sauveteurs tireront le meilleur parti de la « période dorée »

Papa tué par les décombres alors qu’il tentait de protéger son fils

Il n’y a pas d’électricité ici, pas d’eau courante, pas de communications. Ils sont coupés et exposés. Et le stoïcisme d’aujourd’hui pourrait se transformer en colère demain.

Et tout le temps, le nombre de morts va augmenter. Nous interrogeons l’ambulancier sur la dévastation dans cette ville et il secoue la tête. « Nous pensons qu’il y aura 2 000 morts », a-t-il déclaré. « Dans toute la région ? », demandons-nous ? « Non, juste dans cette seule ville. »

Deux mille morts, dans une seule ville. Il faut un moment pour s’y habituer.

La population d’Amizmiz était estimée à environ 20 000 habitants.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





4:08

L’équipe de Sky News à l’épicentre du séisme



Cela représente donc une personne sur dix tuée par le tremblement de terre. Pas étonnant que les gens aient du mal à accepter cela.

Je marche parmi les décombres. À ma droite se trouve une autre maison qui s’est tout simplement effondrée et je me penche pour ramasser quelques-uns des fragments qui ont transformé une route en chantier de démolition. Ils s’effondrent entre mes mains. Ces maisons n’étaient pas faites pour faire face à ce genre de violence.

Les gens à l’intérieur n’auraient eu aucune chance. Aucune chance du tout.