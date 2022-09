Tremblement de terre à Taïwan : au moins 1 mort, 9 blessés

Taipei, Taiwan –

Un fort tremblement de terre a secoué une grande partie de Taïwan dimanche, renversant un immeuble de trois étages et piégeant temporairement quatre personnes à l’intérieur, bloquant environ 400 touristes à flanc de montagne et faisant dérailler une partie d’un train de voyageurs.

Une personne est décédée et neuf autres ont été légèrement blessées, a indiqué le Centre des opérations d’urgence de Taïwan.

Le séisme de magnitude 6,8 était le plus important parmi des dizaines qui ont secoué la côte sud-est de l’île depuis samedi soir, lorsqu’un séisme de magnitude 6,4 a frappé la même zone.

La plupart des dégâts semblaient se situer au nord de l’épicentre, qui, selon le Bureau météorologique central de Taïwan, se trouvait dans la ville de Chishang, à une profondeur relativement faible de 7 kilomètres.

Dans la ville voisine de Yuli, un ouvrier de la cimenterie est décédé et le bâtiment de trois étages, qui abritait un dépanneur 7-11 au rez-de-chaussée et des résidences au-dessus, s’est effondré, a annoncé l’agence de presse centrale de l’île.

Le propriétaire de l’immeuble, âgé de 70 ans, et sa femme ont été secourus en premier, mais il a fallu plus de temps pour arriver jusqu’à une femme de 39 ans et sa fille de 5 ans.

Une photo publiée par le gouvernement de la ville de Hualien montrait la jeune fille allongée sur une couverture et se faisant remettre une échelle en métal du haut des débris par des secouristes casqués en uniformes orange.

Les deux étages supérieurs du bâtiment ont été laissés étendus sur une petite rue et de l’autre côté, avec des fils électriques tirés par la structure tombée.

Plus de 7 000 ménages ont été signalés sans électricité à Yuli et les conduites d’eau ont également été endommagées. Des étagères et des instruments de musique sont tombés à l’église presbytérienne du mont Carmel et une longue fissure a coulé sur son sol. À l’extérieur, le trottoir a été brisé en dalles de béton.

La police et les pompiers se sont précipités vers l’effondrement d’un pont sur une route à deux voies dans ce qui semblait être une partie rurale de la même ville où trois personnes et un ou plusieurs véhicules pourraient être tombés, selon les médias.

Toujours à Yuli, un glissement de terrain a piégé près de 400 touristes sur une montagne célèbre pour les lis du jour orange qui recouvrent ses pentes à cette période de l’année, a indiqué la Central News Agency. Ils n’avaient pas d’électricité et un faible signal de téléphone portable.

Des débris d’un auvent tombant sur une plate-forme à la gare de Dongli dans la ville de Fuli, située entre Yuli et l’épicentre de Chishang, ont heurté un train qui passait, faisant dérailler six wagons, a indiqué l’agence de presse centrale, citant l’administration des chemins de fer. Aucun des 20 passagers n’a été blessé.

La secousse a été ressentie à l’extrémité nord de l’île dans la capitale, Taipei. Dans la ville de Taoyuan, à l’ouest de Taipei et à 210 kilomètres au nord de l’épicentre, un homme a été blessé par l’effondrement d’un plafond au 5e étage d’un centre sportif.

L’Agence météorologique du Japon a émis un avis de tsunami pour plusieurs îles du sud du Japon près de Taïwan, mais l’a ensuite levé.



——



Moritsugu a rapporté de Pékin. L’écrivain d’Associated Press Huizhong Wu à Taipei, Taiwan, a contribué à ce rapport