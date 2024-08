Tremaine Brown d’Amarillo nommé 7 Brew Hero pour le mois d’août, reconnu à l’échelle nationale

Tremaine Brown, une figure importante de la communauté d’Amarillo, a été nommé en août 7 Brew Hero, une distinction nationale qui récompense les personnes qui incarnent la mission de la chaîne de cafés de « cultiver la gentillesse ». L’histoire de Brown sera présentée sur les panneaux de menu de chaque établissement 7 Brew à travers le pays pendant tout le mois de septembre.

Tremaine Brown reçoit un chèque de 1 400 $ de 7 Brew, après avoir été nommé 7 Brew Hero du mois d’août, dans le restaurant de la chaîne à Amarillo.

Brown, propriétaire de Shi Lee’s BBQ and Soul Food et fondateur de la fondation Vessel of Humanity and Compassion, est célébré comme un leader communautaire dédié à l’éducation des enfants et des familles à Amarillo à travers de nombreux événements communautaires.

« Je veux dire, me faire sortir d’Amarillo, au Texas, parmi 256 magasins, c’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin », a-t-il déclaré. « C’est assez incroyable. »

Cette reconnaissance s’inscrit dans le cadre d’une campagne nationale de l’entreprise, qui récompense les personnes pour leur dévouement au service de la communauté. L’homme, qui s’est beaucoup impliqué dans la prise en charge des enfants, des sans-abri et des personnes âgées, a exprimé sa gratitude pour cette reconnaissance.

« Quand on y pense à l’échelle nationale, avec d’innombrables nominations, c’est un immense honneur », a-t-il déclaré. « Mon cœur espère qu’il y a des tonnes de gens qui font un excellent travail pour leurs communautés. Toute personne qui fait réellement du bon travail doit être applaudie. »

Il espère également que son histoire pourrait inspirer d’autres personnes à prendre des mesures similaires dans leurs propres communautés.

« C’est vraiment génial que mon nom et ma mission soient portés plus loin. C’est ce qui est inestimable dans tout cela », a-t-il déclaré. « Le plus beau dans le fait d’être en mission, c’est de savoir que cela va plus loin et qu’on a un impact sur plus de vies. »

Nommé par un membre de la communauté locale, Brown a été sélectionné parmi un groupe de candidats à l’échelle nationale pour son engagement indéfectible à aider les enfants.

Tremaine Brown, propriétaire de Shi Lee’s BBQ and Soul Food, se tient à côté de son food truck avec un café de 7 Brew.

« La passion, le cœur et l’engagement de Tremaine pour assurer la subsistance de toute la ville sont une qualité vraiment spéciale qui a contribué à améliorer et à renforcer la vie de tant d’enfants de notre communauté », a déclaré Jolene Miller, qui a proposé Brown pour cet honneur. « Notre communauté ne serait pas la même sans Tremaine et son travail. »

Pour honorer les réalisations de Brown, l’équipe de 7 Brew Amarillo a organisé une campagne de rentrée scolaire sur son stand le 11 août, soutenant davantage la mission de Brown de créer de futurs leaders grâce à ses programmes parascolaires.

Dans une interview, Noah Lockhart, porte-parole de 7 Brew, a expliqué l’importance du programme. « Nous choisissons chaque mois un héros qui a eu un impact profond sur sa communauté », a déclaré Lockhart. « Pour le mois d’août, ce héros est Tremaine Brown, dont le travail avec The Vessel of Humanity and Compassion a touché d’innombrables vies, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. »

Lockhart a expliqué comment Brown sera présenté. « Chaque établissement 7 Brew dispose d’un menu numérique et l’une des diapositives présentera l’histoire de Tremaine, notamment ses efforts à Amarillo, au Texas. C’est une façon de mettre en valeur ses contributions auprès d’un public national. »

Brown a reçu le titre plus tôt ce mois-ci et son histoire sera exposée tout au long du mois de septembre. « Il s’agit d’une reconnaissance nationale, donc chaque client de 7 Brew en saura plus sur Tremaine et le travail incroyable qu’il fait à Amarillo », a déclaré Lockhart.

Cette reconnaissance ne se limite pas à des éloges. 7 Brew a remis à Brown un don de 1 400 $ pour soutenir son organisation, ainsi que des boissons gratuites pour l’année prochaine. « Nous voulons vraiment soutenir des personnes comme Tremaine qui partagent notre philosophie de cultiver la gentillesse », a souligné Lockhart.

À la fin de l’année, les 12 héros du mois, dont Brown, pourront remporter un prix supplémentaire, décidé par un vote du public en décembre. « Ce vote aura lieu sur notre site Internet et constitue une autre façon pour la communauté de soutenir son héros local », a indiqué Lockhart. « Nous espérons qu’en faisant passer le message maintenant, les gens seront prêts à voter en décembre et à aider Tremaine à poursuivre sa mission. »

Lockhart a également mentionné que n’importe qui peut nommer un héros de 7 Brew sur le site Web de l’entreprise. « Tremaine a été nominée par Jolene Miller, une mère dont l’enfant a bénéficié de son organisation. C’est vraiment une initiative communautaire. »

En réfléchissant à l’importance du programme, Lockhart a déclaré : « Notre objectif chez 7 Brew est d’encourager ceux qui encouragent les autres. En mettant en avant des héros comme Tremaine, nous espérons inspirer la gentillesse dans toutes les communautés que nous servons. »

Cet article a été publié à l’origine sur Amarillo Globe-News : Tremaine Brown remporte la 7e distinction nationale du mois d’août