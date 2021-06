Treize restaurants McDonald’s fermés après avoir acheté de la frénésie pour des repas à thème K-Pop suscitent les craintes de Covid

Au moins 13 restaurants McDonald’s ont fermé leurs portes après qu’une frénésie d’achat pour des repas à thème K-Pop ait suscité les craintes de Covid.

Des autocollants de fermeture ont été apposés sur au moins 13 points de vente à Jakarta et dans d’autres villes d’Indonésie qui ont été inondés de chauffeurs-livreurs de nourriture en ligne ramassant le nouveau repas sur le thème du BTS.

L'assaut des chauffeurs-livreurs a fait craindre une nouvelle épidémie de Covid-19

L'emballage standard jaune et rouge de McDonalds a été modifié pour présenter les couleurs lilas et rose emblématiques du groupe.

BTS, également connu sous le nom de Bangtan Boys, est un groupe de sept garçons originaire de Corée du Sud qui est devenu une célébrité après son lancement en 2013.

Le nouvel ensemble de repas McDonalds nommé d’après le groupe se compose de 10 Chicken McNuggets, d’une grande frite, d’une grande boisson gazeuse et de sauces au piment doux et cajun en édition limitée – qui sont inspirées par le groupe.

L’emballage jaune et rouge standard de McDonalds a été modifié pour présenter les couleurs lilas et rose emblématiques du groupe, avec un battage publicitaire autour de l’emballage menant à un marché des sacs et gobelets en papier sur Ebay.

D’autres sont allés jusqu’à enchâsser l’emballage en édition limitée dans des cadres et des vitrines.

Alors que le repas a été mis à disposition pour la première fois en Indonésie mercredi, il est proposé dans des dizaines de pays depuis mai.

Fajar Purwoto, chef de l’agence de commande publique de la ville, a déclaré : « Nous avons temporairement fermé quatre des six magasins McDonald’s ici à Semarang pendant quelques jours.

« Je ne veux pas que Semarang soit à nouveau dans la zone rouge du Covid-19 ».





L’Indonésie est l’un des pays d’Asie les plus durement touchés par la pandémie.

L’ensemble de repas marquait la première fois que McDonalds – qui avait collaboré avec Travis Scott dans le passé, déclenchant une pénurie de Quarter Pounder aux États-Unis – vendait un repas spécialisé de célébrités sur plus d’un marché, selon rapports de News.com.au.

« Le groupe a de bons souvenirs avec McDonald’s. Nous sommes enthousiasmés par la collaboration et avons hâte de partager le repas BTS avec le monde », a déclaré un communiqué de Bighit Music, le label de BTS.

Les points de vente McDonald's en Indonésie ont été inondés de chauffeurs-livreurs de nourriture ramassant le nouveau repas sur le thème du BTS

BTS est un boys band de sept membres originaire de Corée du Sud qui est devenu célèbre ces dernières années