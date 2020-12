Un groupe de défense des droits de l’homme a déclaré que 13 personnes ont été arrêtées dimanche au Bélarus lors des manifestations traditionnelles du week-end contre le président Alexander Lukashenko, qui a remporté son sixième mandat lors d’une élection contestée.

Les médias locaux ont rapporté que des groupes de personnes ont pris part à de petits rassemblements dispersés autour de Minsk, la capitale, et dans d’autres villes biélorusses. Des vidéos des manifestations publiées par des organes de presse indépendants montraient des manifestants avec des drapeaux rouges et blancs défilant dans les cours des quartiers résidentiels de Minsk et scandant «Vive la Biélorussie!» et « Tant que nous » sommes unis, nous sommes invincibles. «

Le centre des droits de l’homme de Viasna a publié les noms de 10 personnes qui ont été détenues à Minsk et de trois autres dans d’autres villes biélorusses.

Des manifestations de masse se sont emparées de la Biélorussie, une ancienne nation soviétique de 9,5 millions d’habitants, depuis que les résultats officiels de l’élection présidentielle du 9 août ont donné à Loukachenko une victoire écrasante sur son opposant très populaire, Sviatlana Tsikhanouskaya. Elle et ses partisans ont refusé de reconnaître le résultat, affirmant que le vote était criblé de fraude.

Les autorités ont sévèrement réprimé les manifestations en grande partie pacifiques, dont la plus importante a attiré jusqu’à 200 000 personnes. La police a utilisé des grenades assourdissantes, des gaz lacrymogènes et des matraques pour disperser les rassemblements, et des milliers de personnes ont été arrêtées et brutalement battues. Néanmoins, les manifestations se poursuivent depuis près de cinq mois.

Le Conseil de coordination de l’opposition, formé peu de temps après les élections pour faire pression pour une transition du pouvoir, a publié dimanche une déclaration remerciant les Bélarussiens d’être descendus dans la rue au cours du dernier week-end de 2020.

«Le Conseil de coordination est reconnaissant aux courageux Biélorusses qui ne s’arrêtent pas malgré les intimidations et les accusations forgées de toutes pièces afin de se rapprocher d’une vie en Biélorussie que nous rêvons et méritons», indique le communiqué. «Nous savons que les Biélorusses entrent dans la nouvelle année avec un rêve commun et (nous) sommes convaincus que nous ne pouvons pas être arrêtés en cours de route.»