Erin va bragh! La Saint-Patrick, la célébration annuelle du saint patron de l’Irlande, approche à grands pas.

Chaque année, les Irlandais célèbrent leur patrimoine et leur culture le jour de la Saint-Patrick, la journée devenant une occasion commerciale plutôt qu’un événement religieux ces derniers temps.

Alors que l’Irlande embrasse la fête de son saint patron en organisant des défilés verts et vibrants, portant des trèfles et arborant des drapeaux irlandais plus que d’habitude, des célébrations ont également lieu dans d’autres pays du monde, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis. Cependant, certains des événements ont déjà été annulés pour une deuxième année consécutive en raison de la pandémie de Covid-19.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la Saint-Patrick, du saint patron lui-même aux recettes irlandaises et aux célébrations mondiales.

Quand est la Saint-Patrick 2021?

La Saint-Patrick tombe le 17 mars de chaque année. Les Irlandais célèbrent la Saint Patrick depuis plus de 1000 ans et le franciscain de Waterford Luke Wadding a contribué à inscrire le jour de la fête dans le calendrier de l’Église catholique au début des années 1600.

La première célébration publique de la Saint-Patrick est débattue. Alors que beaucoup affirment que le premier défilé au nom du saint a eu lieu à Boston, Massachussetts, en 1737, avec New York organisant le premier défilé « officiel » en 1762, l’historien Dr J Michael Francis a depuis souligné que la toute première célébration était à St Augustine, Floride, en 1600.

Depuis ces premiers événements, la célébration de la Saint-Patrick s’est étendue à Dublin et à de nombreuses villes américaines, et ces dernières années, sa popularité a grandi ailleurs, y compris en Europe et en Asie.

Qui était St Patrick?

Le lieu de naissance exact de St Patrick est inconnu et débattu. Né Maewyn Succat vers l’an 385 après JC en Angleterre, en Écosse ou au Pays de Galles, le saint patron a été capturé par des pirates irlandais à l’âge de 16 ans et emmené en Irlande comme esclave.

Travaillant comme berger, Patrick a été retenu captif pendant six ans et s’est rapproché de la spiritualité et de la prière pendant cette période d’isolement. Après qu’une «voix» lui ait dit qu’il était temps de quitter l’Irlande, Patrick a réussi à fuir son maître et à retourner en Grande-Bretagne pour continuer à étudier le christianisme.

Peu de temps après, un ange est apparu à Patrick dans un rêve et lui a dit de retourner en Irlande en tant que missionnaire. Mais il décida d’abord de se rendre en Gaule, pour étudier l’instruction religieuse sous Germanus, évêque d’Auxerre.

Il est retourné en Irlande en tant que deuxième évêque du pays et a commencé sa mission de diffuser le message chrétien à ceux qui ne l’avaient jamais entendu. Il a converti des milliers de personnes au christianisme et a établi des conseils, des églises, des écoles et des monastères à travers le pays.

La légende suggère que Patrick a utilisé le trèfle à trois feuilles lors de sa mission pour expliquer la Sainte Trinité, enseignant à ses disciples que le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent en tant qu’éléments individuels de l’entité combinée. Alors que certains experts affirment que cette histoire a été inventée des siècles plus tard, l’histoire a conduit à la pratique courante de porter le symbole le jour de la fête.

On pense également que Patrick a banni les serpents d’Irlande pour aider à éliminer la perversité et à introduire une nouvelle ère. Mais les experts disent que c’est un mythe en raison de la preuve que les serpents n’ont jamais existé dans le pays en premier lieu.

Vers 431 après JC, Patrick a été nommé successeur de St Palladius, le premier évêque d’Irlande, et au cours de ses dernières années, il a écrit sur sa spiritualité et sa vie dans sa « Confession ».

Considéré comme mort le 17 mars, en 461 après JC, le chemin spirituel de Patrick l’a amené à devenir une figure légendaire, en laissant derrière lui une église établie et une île de chrétiens. Aujourd’hui, son travail est commémoré chaque année le 17 mars.

Symboles et images associés à l’Irlande et à la Saint-Patrick

Le drapeau national de l’Irlande, également connu sous le nom de drapeau tricolore irlandais, est un symbole de premier plan dans les défilés, événements et célébrations de la Saint-Patrick. La bande verte représente les catholiques irlandais, tandis que la bande orange représente les protestants irlandais. La bande blanche centrale représente également l’espoir de paix entre les deux groupes.

Le saint patron de l’Irlande est traditionnellement lié au sautoir rouge de Saint Patrick, qui a été utilisé pour former le drapeau du Royaume-Uni.

St Patrick est également associé à la couleur bleue, après que la création de l’Ordre de St Patrick dans les années 1780 en ait fait la couleur officielle. « St Patrick’s Blue » peut être trouvé sur le Presidential Standard de l’Irlande, et dans le panache de peaux d’ours portées par les gardes irlandais.

La légende du lutin est également devenue un symbole moderne de l’Irlande. Connues pour leur comportement malicieux et pour avoir laissé des pots d’or à la fin des arcs-en-ciel, les créatures mythiques sont aujourd’hui fortement représentées comme un symbole touristique et certaines personnes choisissent de porter des costumes et des chapeaux de lutin pour les défilés de la Saint-Patrick. Dublin possède même son propre musée Leprechaun.

Célébrations de la Saint-Patrick en Irlande

Contrairement à la Saint-David au Pays de Galles et à la Saint-Georges en Angleterre, la Saint-Patrick est un jour férié en Irlande, permettant aux Irlandais de profiter pleinement des festivités.

Le peuple irlandais honore chaque année son saint patron en se joignant à des défilés et en s’habillant de la tête aux pieds en vert, blanc et orange, les couleurs du drapeau irlandais. La célèbre St Patrick’s Parade de Dublin commence généralement à Parnell Square et présente souvent des groupes du monde entier. Cependant, les organisateurs du festival ont confirmé que le défilé ne se déroulerait pas pour la deuxième année consécutive, au milieu des préoccupations liées aux coronavirus.

Historiquement appelée la « Fête de la Saint Patrick », elle commençait traditionnellement par les familles qui fréquentaient l’église le matin, avant de se célébrer avec une danse, un verre et une fête de lard et de chou. Aujourd’hui, les ragoûts irlandais et les pintes de Guinness sont souvent appréciés dans le cadre de la célébration.

Pas moins de 13 millions de pintes de Guinness sont versées le seul jour de la Saint-Patrick, soit une augmentation par rapport à la moyenne de 10 millions de verres versés chaque jour dans le monde. Le Guinness Storehouse est situé au cœur de St James’s Gate, Dublin, avec les visiteurs en mesure de réserver une visite du célèbre site.

Les toasts irlandais populaires le jour de la Saint Patrick comprennent: « Sláinte mhaith », qui signifie « bonne santé » en gaélique irlandais, et « que le bon saint Patrick vous protège et que le diable vous néglige ».

Autres célébrations dans le monde

Même ceux qui n’ont pas de relations irlandaises célèbrent la Saint Patrick. D’Oslo, en Norvège, à Sydney, en Australie, une série de défilés sont souvent organisés à travers le monde pour célébrer la légendaire figure irlandaise, bien que de nombreux événements de cette année pourraient être affectés par l’épidémie de coronavirus.

Chaque année, Londres met en valeur le patrimoine et la culture irlandaise dans le cadre de son festival et défilé annuel de la Saint Patrick. Alors que des spectacles sur scène et des stands de nourriture peuvent être appréciés à Trafalgar Square, des chars colorés, des danseurs et des communautés irlandaises se frayent un chemin dans les rues de la capitale. Cette année, conformément aux dernières restrictions de Covid-19, le maire de Londres et le London Irish Centre organiseront un événement virtuel le 17 mars au lieu des festivités habituelles. L’événement en soirée, qui comprendra des questions-réponses avec des célébrités et des performances d’invités spéciaux, sera diffusé en direct et offrira aux téléspectateurs la possibilité de découvrir et de se connecter avec la culture irlandaise.

Aux États-Unis, la Maison Blanche a reconnu pour la première fois la fête irlandaise et les relations entre les pays il y a plus de 60 ans, après que le président Harry Truman eut reçu une boîte de trèfles de l’ambassadeur d’Irlande. En 1956, la première réunion de la Saint-Patrick entre le président et le Taoiseach irlandais a eu lieu, et depuis les années 1990, la visite de la Maison Blanche a lieu chaque année. La cérémonie de 2020, cependant, n’a pas eu lieu en raison de la pandémie de Covid-19, et cette année, Taoiseach Michael Martin a déclaré qu’il célébrerait l’événement virtuellement avec le président Joe Biden.