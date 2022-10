Tree of Life et Life4Lali offriront une formation et des kits gratuits sur la naloxone – Shaw Local

Tree of Life Unitarian Universalist Congregation et Live4Lali fourniront des kits de naloxone gratuits et une formation à 14 h le samedi 8 octobre à l’église, 5603 W. Bull Valley Road à McHenry.

Live4Lali est une organisation qui travaille à réduire la stigmatisation et à prévenir les troubles liés à la consommation de substances chez les individus, les familles et les communautés. Les kits de naloxone d’urgence, également connus sous le nom de marque Narcan, peuvent administrer une secousse vitale pour ranimer les personnes en crise de surdose.

Le programme et les kits sont gratuits et ouverts au public. Du café et des rafraîchissements légers seront offerts.

Pour information, visitez le L’événement Facebook de Tree of Life ou contactez Patrick Murfin au 815-814-5645 ou pmurfin@sbcglobal.net ou Alex Mathiesen à alex@live4lali.org.