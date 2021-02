«Trébuchement verbal» ou mensonge flagrant? Biden dit que les États-Unis n’avaient pas de vaccin lorsqu’il est entré en fonction alors que le nouvel administrateur critique le déploiement du jab de Trump

Joe Biden, qui était complètement vacciné avant son investiture, a été accusé d’avoir joué avec les faits après avoir déclaré qu’il n’y avait pas eu de tir de Covid-19 lorsqu’il est entré en fonction. Mais certains insistent sur le fait que c’était une erreur verbale inoffensive.

S’adressant à Anderson Cooper de CNN lors d’une réunion publique mardi, le président américain a expliqué de manière plutôt décousue que les États-Unis manquaient à la fois de vaccins et d’agents de santé capables de les administrer lorsqu’il a emménagé à la Maison Blanche le mois dernier.

«La chose la plus importante cependant… c’est une chose que le vaccin, que nous n’avions pas quand nous sommes arrivés au pouvoir, mais un vaccinateur. Comment faire passer le vaccin dans le bras de quelqu’un? » il a dit.

Le seul problème: les vaccins Moderna et Pfizer / BioNTech ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration des États-Unis avant que Biden ne prête serment le 20 janvier. En fait, Biden lui-même a reçu sa première dose du vaccin Pfizer le 21 décembre. La procédure a même été télévisée en direct dans le but de rassurer les Américains que le médicament était sans danger. Comme CNN l’a rapporté, lorsque Biden a reçu sa deuxième dose du médicament le 11 janvier, quelque neuf millions d’Américains avaient déjà été vaccinés.

L’affirmation de Biden selon laquelle aucun cliché n’était sur le marché à la fin du mois de janvier n’a pas été corrigée par Cooper, mais les experts des médias sociaux ont été beaucoup moins indulgents.

Steve Guest, un agent du GOP et conseiller du sénateur Ted Cruz (R-Texas), a accusé Biden d’avoir jeté un « Mensonge massif. » D’autres se sont demandé pourquoi CNN n’avait pas vérifié les faits sur cette affirmation douteuse.

Un populaire théorie était que Biden est simplement « sénile » et j’ai oublié qu’il avait été complètement vacciné le jour de l’inauguration. Le démocrate de 78 ans a été moqué et ridiculisé pour avoir parfois semblé distant ou brouillé son discours.

Les défenseurs du président ont insisté sur le fait que la déclaration n’était rien de plus qu’un innocent «Trébuchement verbal» notant que Biden avait précédemment fait référence à des millions de doses de vaccin disponibles pour les Américains et ne prétendait donc clairement pas qu’il n’y avait pas de vaccins disponibles lorsqu’il a pris ses fonctions.

Biden n’est pas le seul membre de son administration à suggérer que le président sortant Donald Trump n’a pas administré de vaccins. Le vice-président Kamala Harris a affirmé dans une récente interview que l’administration Trump n’avait laissé à son successeur aucun plan pour le déploiement d’une campagne de vaccination à l’échelle nationale, malgré une déclaration contradictoire du Dr Anthony Fauci.

