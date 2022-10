TreasuryDirect s’effondre alors que les investisseurs tentent de dépasser l’échéance clé des obligations I

Charge de forme | E+ | Getty Images

Vendredi, les investisseurs ont bloqué le site Web du département du Trésor pour les obligations de série I alors qu’ils réclamaient de bloquer un taux d’intérêt record avant une échéance clé. Les obligations I se sont avérées être une lueur d’espoir pour les investisseurs au milieu des baisses des marchés boursiers et obligataires cette année. Ils sont un actif presque sans risque lié au taux d’inflation ; alors que l’inflation a atteint son plus haut niveau depuis environ quatre décennies, il en va de même pour les investisseurs en obligations I. Les investisseurs doivent acheter des obligations I et recevoir un e-mail de confirmation avant le 28 octobre pour verrouiller le taux de 9,62%, selon Trésorerie Direct. Le Trésor annoncera le nouveau taux la semaine prochaine. Le taux devrait chuter à environ 6,48%, sur la base des dernières données sur l’inflation du Bureau of Labor Statistics des États-Unis.

Ce que signifie une panne de TreasuryDirect pour les investisseurs

Une panne sur TreasuryDirect.gov – où les investisseurs achètent des obligations I – peut signifier qu’ils ne sont pas en mesure de finaliser un achat d’obligations I avant la date limite de vendredi pour garantir le taux de 9,62%. Le département du Trésor ne prévoit pas de prolonger le délai, a déclaré vendredi un porte-parole du département. Le site Web était disponible par intermittence tandis que CNBC rapportait l’histoire vendredi matin. IsItDownRightNow.comun service qui teste la connectivité Web, a indiqué que le site TreasuryDirect ne répondait pas lors des tests entre environ 10 h 30 HE et 11 h 45 HE. TreasuryDirect.gov est devenu “l’un des sites Web les plus visités du gouvernement fédéral” dans les derniers jours de la fenêtre de taux de 9,62%, a déclaré vendredi le département du Trésor. Il n’accueille généralement que quelques milliers de visiteurs simultanés.

Pendant les périodes où le site était accessible, une note sur TreasuryDirect disait : « Nous rencontrons actuellement des demandes sans précédent de nouveaux comptes et d’achats d’I Bonds. En raison de ces volumes, nous ne pouvons pas garantir que les clients pourront effectuer un achat d’ici le 28 octobre. date limite pour le tarif en vigueur. Nos agents travaillent pour aider les clients qui ont besoin d’assistance le plus rapidement possible.” Un responsable du Trésor a confirmé que le site “était brièvement indisponible” et avait “quelques moments de ralentissement des performances”. “En réponse, le Trésor a rapidement résolu les problèmes sous-jacents et a plus que doublé la capacité de connectivité du site pour permettre à davantage de clients de créer des comptes et d’acheter des obligations avec succès”, a déclaré le responsable. “Nous continuons d’équilibrer ces efforts avec notre engagement envers l’intégrité globale du système vieux de 20 ans et la protection de l’identité personnelle et des actifs financiers de nos clients.”

La demande a créé “une pression et une tension importantes”

Le Trésor a émis 1,95 milliard de dollars d’obligations I au cours de la dernière semaine d’octobre, selon les chiffres du département envoyés vendredi matin. C’est presque le double du milliard de dollars de l’ensemble de l’exercice 2021. La demande a explosé ces derniers jours. Rien que jeudi, les utilisateurs ont ouvert 82 000 nouveaux comptes TreasuryDirect et acheté 750 millions de dollars en obligations I. Vendredi, à midi, le département a déclaré que les utilisateurs avaient ouvert 52 000 autres comptes et généré plus de 500 millions de dollars de ventes. Le volume a exercé “une pression et une pression importantes sur l’application TreasuryDirect, vieille de 20 ans”, a déclaré vendredi un porte-parole du département. Le site continue de “voir des clients créer avec succès des comptes et acheter des obligations à des niveaux records”, a ajouté le porte-parole. “Toute mise à jour supplémentaire de TreasuryDirect au cours des derniers jours de la fenêtre tarifaire, comme un retard dans le changement de taux du 1er novembre, poserait un risque important pour l’intégrité opérationnelle du système.” En savoir plus sur les finances personnelles :

Comment fonctionnent les taux d’intérêt obligataires

Les taux des obligations changent deux fois par an en fonction de l’inflation. Il y a deux parties au taux : un taux fixe, qui reste le même après l’achat, et un taux variable, qui change deux fois par an en fonction de l’inflation. Le département du Trésor annonce de nouveaux taux tous les mois de mai et de novembre, et vous pouvez estimer le prochain taux variable environ deux semaines avant à partir du rapports sur l’indice des prix à la consommation publiés en avril et en octobre. Les estimations offrent une brève période pour savoir approximativement ce que vous gagnerez pendant un an, c’est-à-dire combien de temps vous perdrez l’accès aux fonds après l’achat. Les investisseurs peuvent toujours verrouiller l’intérêt annuel de 9,62 % pendant six mois tant qu’ils finalisent l’achat avant le 28 octobre. Six mois après la date d’achat, vous gagnerez environ 6,48 % pendant encore six mois. “Il est bon de savoir quels taux d’intérêt vous obtiendrez lorsque vous vous engagez dans un blocage de 12 mois”, a déclaré Jeremy Keil, planificateur financier agréé chez Keil Financial Partners à Milwaukee. Bien qu’il soit trop tôt pour estimer les taux de mai 2023, l’achat d’obligations I avant la fin octobre signifie que vous recevrez les taux de mai et de novembre pendant six mois chacun. “C’est une option si quelqu’un veut le meilleur des deux mondes”, a déclaré Ken Tumin, fondateur et rédacteur en chef de DepositAccounts.com, qui pistes je liensentre autres atouts.

Les inconvénients de l’achat d’obligations I

S’il peut être intéressant de connaître à peu près les taux des obligations I pour un an, il y a quelques points à considérer avant d’acheter, disent les experts. “Le plus gros inconvénient est que vous êtes enfermé pendant 12 mois”, a déclaré Keil. “Vous ne pouvez pas le retirer pour une raison quelconque.” Et vous abandonnerez trois mois d’intérêts en encaissant avant cinq ans.