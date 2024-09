TreasureDAO quitte le programme de jeu Arbitrum : impact sur ARB ?

TreasureDAO a présenté une proposition visant à migrer son écosystème de jeu Web3 d’Arbitrum vers ZKsync.

Les volumes d’Arbitrum dApp ont chuté de 33 % au cours des dernières 24 heures.

TreasureDAO a annoncé son intention de migrer son écosystème de jeu Web3 depuis Arbitrum [ARB]. Dans un proposition de votela DAO a noté que ZKsync était mieux adapté pour répondre à ses besoins de jeu.

Selon la déclaration, la majeure partie des liquidités de l’écosystème Arbitrum provenait de la finance décentralisée (DeFi) et non du jeu. De plus, le programme d’Arbitrum visant à soutenir les jeux Web3 était mis en œuvre à un rythme lent.

Le DAO a déclaré :

« Nous avons été déçus par la vitesse à laquelle le programme Arbitrum Gaming Catalyst Program (GCP) a commencé à catalyser et à soutenir les jeux sur Arbitrum. »

Treasure est le plus grand protocole de jeu sur Arbitrum avec une valeur totale verrouillée de 6,42 millions de dollars par DappRadarC’est près de trois fois plus que le deuxième plus grand projet de jeu sur le réseau de couche 2.

La proposition a coïncidé avec une baisse significative de l’activité dApp sur Arbitrum. DappRadar montre qu’au cours des dernières 24 heures, les volumes ont chuté de 33 % pour atteindre 1,08 milliard de dollars.

Lutte contre les prix d’Arbitrum

Le prix de l’ARB a été confronté à des vents contraires après une baisse de 0,5 % pour s’échanger à 0,517 $ au moment de la rédaction de cet article. Cette performance morose est due à des mouvements de prix instables sur l’ensemble du marché, les traders ayant fait preuve d’incertitude.

Arbitrum évoluait dans un canal parallèle, ce qui montre qu’une dynamique haussière est en jeu. Cependant, la tendance haussière s’est affaiblie alors que l’ARB est tombé en dessous de la ligne médiane de ce canal.

La thèse haussière sera invalidée si ARB casse en dessous du canal et franchit le support critique à 0,508 $.

Il s’agit d’un niveau de support sur plusieurs mois, étant donné qu’à chaque fois qu’il n’a pas réussi à tenir, l’ARB a enregistré des baisses importantes.

L’indice de force relative stochastique (RSI) était à 40, ce qui indique que les vendeurs ont le dessus au moment de la mise sous presse. De plus, les barres de l’oscillateur Awesome (AO) clignotaient en rouge, indiquant un mouvement potentiel à la baisse.

Cependant, les ours n’avaient pas encore pris le contrôle de l’action des prix, car la ligne RSI stochastique était au-dessus de la ligne de signal.

Pour que l’ARB invalide la thèse baissière, il doit récupérer des niveaux supérieurs à 0,55 $ pour une cassure haussière au-dessus de la ligne de tendance supérieure.

Une hausse de l’activité du réseau pourrait soutenir une reprise haussière. Récemment, le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterina félicité Arbitrum pour être en avance des autres couches 2 en termes de maturité.

Données de L2Beat a montré qu’Arbitrum était le plus grand réseau de couche 2 par TVL.

Cependant, au cours des dernières 24 heures, il a sous-performé par rapport à ses plus grands concurrents, Optimism [OP] et Base, dont le TVL a augmenté respectivement de 3% et 4%.