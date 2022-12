“Treasure Planet” à 20 ans : l’odyssée de l’espace ratée de Disney méritait de s’envoler

Pour les réalisateurs Ron Clements et John Musker, qui étaient responsables de certaines des sorties animées les plus rentables du studio, notamment “La Petite Sirène” et “Aladdin”, ce récit spatial du roman phare de Robert Louis Stevenson “L’île au trésor” avait été un bien-aimé idée originale pendant 17 ans avant sa sortie fatidique en 2002.

L’aventure interstellaire a suivi un adolescent angoissé, Jim Hawkins (Joseph Gordon-Levitt), son mentor cyborg trompeur, John Silver (Brian Murray), et un équipage d’extraterrestres et d’animaux anthropomorphes à travers des phénomènes spatiaux dangereux et des corps célestes pour trouver des richesses dans une région éloignée. lieu. La distribution vocale stellaire comprenait également Emma Thompson en tant que stricte capitaine Amelia et Martin Short en tant que robot parlant BEN.

Certains experts l’ont considéré comme une victime d’un marché familial sursaturé (“Harry Potter et la Chambre des secrets” et “Le Père Noël 2” occupaient encore les écrans), ou peut-être qu’il a été victime d’une campagne marketing sérieuse avec un fauteur de troubles. protagoniste animé.

A l’époque, le critique de Variety Andy Klein a fait l’éloge des visuels comme à la hauteur du «meilleur studio», mais a estimé que «l’attrait total du film peut être compromis par un scénario qui se sent rarement inspiré». Roger Ebert n’a pas été pris avec l’adaptation, écrivant que “les navires pirates et les tempêtes océaniques et les vraies baleines (par opposition aux baleines de l’espace) sont assez excitants”.

D’autres experts y ont vu une preuve supplémentaire de la résistance des jeunes téléspectateurs aux longs métrages d’animation dans le genre de la science-fiction après les trébuchements de «Titan AE», sorti en 2000, et «Atlantis: The Lost Empire», qui a fait ses débuts en 2001. Et toujours certains ont reproché aux jeux vidéo d’avoir capté l’attention des garçons préadolescents – le public cible perçu. Les plus inquiets sont allés jusqu’à suggérer à Disney de repenser l’ensemble de son investissement dans l’animation. (Comme nous le savons maintenant, le studio n’a pas cédé, mais deux décennies plus tard, sa saga de science-fiction de 180 millions de dollars “Strange World” a trébuché le même week-end, ne rapportant que 18,6 millions de dollars à Thanksgiving passé.)

Malgré l’histoire troublée de “Treasure Planet”, ce vol de fantaisie décrié contient un trésor de réalisations sous-estimées dignes d’être réévaluées. Ses visuels technologiquement avancés et l’intensité de ses conflits interpersonnels en font une anomalie lumineuse dans la constellation de l’animation du début des années 2000 qui méritait de monter en flèche.

Racontée dans un monde où les conceptions du XVIIIe siècle et la stylisation futuriste se heurtent, c’est l’histoire d’un héros adolescent évoluant d’un garçon à un homme. Chevauchant constamment la ligne entre l’ancien et le nouveau, dans la forme et dans le récit, Musker et Clements ont dirigé le classique littéraire dans le nouveau millénaire et au-delà des étoiles.