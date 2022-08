Trayvon Rudolph terminé pour la saison avec une blessure au genou sans contact – Shaw Local

Trayvon Rudolph, receveur et retourneur de coups de pied de la Northern Illinois University, manquera la saison de football 2022 après avoir subi une blessure au genou sans contact lors des entraînements de pré-saison cette semaine, a annoncé vendredi l’entraîneur-chef Thomas Hammock.

“De toute évidence, nous pensons que Trayvon pour que sa saison 2022 se termine avant qu’elle ne commence en raison d’une blessure sans contact, et nous le soutiendrons tout au long du processus de réadaptation”, a déclaré Hammock. “Dans ce programme, nous avons une mentalité de ‘prochain homme’ avec un accent sur le développement des joueurs et la construction d’une profondeur de qualité. Nous avons un groupe de receveurs talentueux sur cette liste et nous avons hâte de les voir saisir l’occasion d’intervenir pour aider notre attaque.

Aucune infomation supplementaire etait disponible.

Rudolph a mené les Huskies avec 51 attrapés pour 892 verges et sept touchés l’an dernier, dont 14 attrapés pour 309 verges et trois scores contre Kent State.

Une paire de transferts pourrait aider à prendre le relais des Huskies, qui ont remporté la Mid-American Conference l’an dernier et ont été choisis par les médias comme favoris de la pré-saison cette année. Kacper Rutkiewicz pour l’État de l’Illinois a vu son temps d’entraînement augmenter et a pris quelques représentants de la première équipe sur les balayages qui ont aidé Rudolph à courir pour 113 verges en neuf courses et un touché l’an dernier.

De plus, le transfert de la FIU, Shemar Thornton, a également eu une solide performance au début des entraînements pour les Huskies, et le véritable étudiant de première année Jalen Johnson a obtenu des représentants de la première équipe.