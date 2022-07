Trayvon Rudolph nommé sur la liste de surveillance de la pré-saison du Biletnikoff Award – Shaw Local

Le receveur de deuxième année de la Northern Illinois University, Trayvon Rudolph, a été sélectionné sur la liste de surveillance de la pré-saison pour le prix Biletnikoff 2022, a annoncé jeudi la Tallahassee Quarterback Club Foundation.

Le prix Biletnikoff récompense chaque année le receveur FBS exceptionnel de la saison de football universitaire.

Rudolph a mené NIU en 2021 avec 51 réceptions, 892 verges sur réception et sept touchés. Il a établi un nouveau record en un seul match de la NIU et de la Mid-American Conference pour avoir reçu des verges avec 309 à Kent State le 3 novembre sur 14 attrapés, ajoutant trois touchés.

Rudolph a également récolté en moyenne 25,1 verges par retour de coup de pied, marquant sur un retour de coup d’envoi de 100 verges contre Bowling Green. Il était une sélection All-MAC en tant que receveur et retourneur en 2021.

“Trayvon a certainement fait d’énormes progrès dans notre programme”, a déclaré l’entraîneur-chef Thomas Hammock. « Il a fait sa marque sur les unités spéciales et a fait un saut l’an dernier en tant que receveur. Nous attendons de lui qu’il contribue encore plus. Son meilleur football est devant lui, et c’est une année qu’il a encerclée sur son calendrier. Il a travaillé pour se développer pleinement en tant que receveur, et il est prêt à montrer ce qu’il peut faire.

Rudolph est le quatrième Huskie à être nommé sur une liste de surveillance cette semaine. Les porteurs de ballon Harrison Waylee et Antario Brown ont été sélectionnés mercredi sur la liste de surveillance du Doak Walker Award. Le secondeur junior Nick Rattin a également été nommé mercredi dans l’équipe Allstate AFCA Good Works.