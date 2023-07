Travis Scott et Live Nation annoncent qu’il lancera « Utopia » avec la performance « Live At The Pyramids » de Pyramids of Giza.

L’une des plus grandes sorties musicales prévues pour 2023 est le quatrième album de Travis Scott utopie. Si c’est une chose que Travis et son équipe savent faire, c’est de sortir un album de façon grandiose. utopie a été taquiné pendant des mois avec des panneaux d’affichage autour de Coachella et plus récemment partout aux États-Unis. Hier, Live Nation et le rappeur de Houston ont annoncé qu’il lancerait son nouvel album avec une performance des Pyramides de Gizeh. Vivre aux pyramides aura lieu le 28 juillet et sera diffusé en streaming pour ceux qui ne peuvent pas y assister.

Si vous prévoyez d’y assister, les billets sont en vente maintenant et peuvent être achetés ici. En plus d’annoncer la diffusion en direct, Travis Scott a déposé une quantité insensée de marchandises pour le projet. Évidemment, l’album a cinq pochettes d’album différentes. Avec Billboard autorisant à nouveau les bundles, nous pouvons nous attendre à plusieurs baisses de produits avant la sortie de l’album.

Travis Scott a taquiné les collaborateurs du projet en les faisant se promener avec sa mallette Utopia menottée à leurs bras. Outre Trav, le weekendet Bad Bunny ont été aperçus avec la mallette marron en leur possession.

De plus, Travis a posté une vidéo sur Instagram de lui travaillant sur utopie avec la légende Rick Rubin. Certes, il est prudent de dire que le déploiement de l’album est en marche et que nous devrions boucler notre ceinture.