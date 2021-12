Travis Scott travaille avec le gouvernement et les responsables de la sécurité publique pour empêcher de nouvelles tragédies d’Astroworld

Travis Scott travaille avec le gouvernement et les responsables de la sécurité publique pour établir des directives afin de garantir qu’une autre tragédie comme celle du Astroworld Music Festival ne se reproduise plus.

Scott se produisait au festival de Houston, au Texas, en novembre, lorsqu’une vague de foule a fait dix morts dans la zone extérieure bondée et en a blessé des centaines d’autres. Maintenant, une source a confirmé à Fox News Digital que le rappeur travaillait avec la Conférence des maires des États-Unis (USCM) pour constituer une équipe afin de trouver des vulnérabilités et des solutions ultérieures à la façon dont les concerts sont organisés à travers le pays.

Scott utilise sa position dans l’industrie pour réunir les principales parties prenantes du gouvernement, de la sécurité publique, des interventions d’urgence, des soins de santé, de la gestion d’événements, de la musique et de la technologie afin d’établir des directives claires qui peuvent être distribuées aux villes à travers le pays et qui permettront de résoudre les problèmes de sécurité potentiels. et comment empêcher qu’une autre tragédie du Festival Astroworld ne se reproduise.

L’USMC a été créé il y a 90 ans et agit en tant que groupe non partisan représentant toutes les villes des États-Unis avec une population de 30 000 ou plus. La source rapporte que l’USMC prévoit de réunir « un groupe de travail représentatif et compétent de dirigeants de l’industrie et du gouvernement local au cours des six prochains mois pour créer un rapport complet contenant des recommandations pour aider à assurer la sûreté et la sécurité du festival à l’avenir. «

Parmi les participants avertis que le groupe cherche à utiliser se trouvent des membres du Comité permanent du tourisme, des arts, des parcs, des divertissements et des sports ainsi que du Comité de justice pénale et sociale. Il espère également établir un groupe de travail composé de maires et de chefs de police participants.

L’objectif du groupe est d’établir une chaîne de commandement uniforme lors d’événements comme Astroworld ainsi que la façon dont les lignes de communication devraient fonctionner en cas d’incident. Il établira également des lignes directrices pour la gestion et la surveillance des foules, l’application des protocoles de santé et de sécurité ainsi que la façon d’utiliser la technologie essentielle.

La nouvelle survient quelques jours après que Scott a donné sa première interview révélatrice de la tragédie avec Chalamagne Tha God sur sa chaîne YouTube. Dans l’interview, l’artiste de 30 ans a réitéré ses affirmations selon lesquelles il n’était absolument pas au courant de ce qui se passait dans la foule depuis son point de vue sur la scène Astroworld.

« Je ne connaissais les détails exacts que quelques minutes avant la conférence de presse [after my set] », a affirmé le rappeur. « Et même à ce moment-là, vous vous dites : ‘Attendez, quoi ?' »

« Les gens s’évanouissent, il se passe des choses aux concerts, mais quelque chose comme ça… » » Scott a partagé.

Scott a ensuite nié avoir entendu la détresse de la foule qui l’aurait incité à arrêter le spectacle plus tôt.

« C’est tellement fou parce que je suis aussi cet artiste – chaque fois que vous entendez quelque chose comme ça, vous voulez arrêter la série », a expliqué Scott. « Vous voulez vous assurer que les fans reçoivent l’attention dont ils ont besoin. Chaque fois que je pouvais voir quelque chose comme ça, je le faisais. Je l’ai arrêté quelques fois pour m’assurer que tout le monde allait bien. Et je perds vraiment l’énergie des fans en tant que collectif – appel et réponse. Je n’ai tout simplement pas entendu cela. «

Depuis l’incident, Scott a fait l’objet de plusieurs poursuites aux côtés du promoteur Live Nation et d’autres sociétés liées à l’événement.

La plus jeune victime était âgée de 9 ans. Les autres personnes décédées étaient âgées de 14 à 27 ans.

L’avocat Brent Coon, qui représente environ 2 000 spectateurs et demande 10 milliards de dollars de dommages et intérêts, a fait sa demande de consolidation le mois dernier. Il a déclaré que le fait d’avoir toutes les affaires devant un seul juge créera de l’efficacité, éliminera les redondances et répartira les coûts des affaires entre toutes les personnes impliquées dans le litige.

Mais la consolidation qui a été accordée pourrait entrer en conflit avec une demande similaire faite par les avocats d’ASM Global Parent, Inc. et de ses filiales, qui gèrent les événements à NRG Park, où se tenait le festival Astroworld.

Les avocats d’ASM Global ont également demandé, dans une requête déposée auprès du Texas Judicial Panel on Multidistrict Litigation, qui est supervisé par la Cour suprême du Texas, de regrouper les poursuites mais de les attribuer à un autre juge du comté de Harris, Lauren Reeder.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.