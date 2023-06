Travis Scott & SZA Spark Dating Spéculation After Concert Cameo: Vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie







Hitmaker « Kill Bill » SZA33 ans et rappeur Travis Scott, 32 ans, sont peut-être bien plus que des collaborateurs de nos jours ! Après Kylie JennerL’ex-petit ami de SZA s’est arrêté la semaine dernière à quelques-unes des émissions britanniques de SZA, les fans en ligne sont convaincus qu’ils sortent peut-être ensemble. Comme beaucoup le savent, Travis et SZA ont collaboré sur la chanson à succès de 2017 « Love Galore », qu’ils ont interprétée ensemble à Londres le 17 juin (regarder vidéo ici). Pendant la représentation, la beauté brune a porté un pull jaune surdimensionné avec la lettre « S » dessus et a ajouté une paire de pantalons amples.

SZA & Travis Scott ce soir à Manchester #SOSTour 🆘 📸 : méchant motif pic.twitter.com/zcfCmX0tr9 – Mises à jour de la tournée SOS (@SOSTourUpdates) 13 juin 2023

Le joueur de 32 ans a pour sa part opté pour un t-shirt blanc ample et un pantalon noir ample. Travis a également ajouté une paire de lunettes de soleil noires à son look. Avant cela, Travis et l’homme de 33 ans ont de nouveau alimenté les rumeurs d’amour lorsqu’il s’est produit devant elle Visite SOS spectacle à Manchester le 13 juin. Après qu’un fan a partagé la vidéo en ligne, de nombreuses personnes ont afflué vers les commentaires pour spéculer que SZA et le natif de Houston sortiraient ensemble. « Ils feraient un super couple », un fan plaisantétandis qu’un autre écrit, « Sza & Trav encore ? c’est du vol.

Pendant ce temps, quelques fans n’ont pas pu s’empêcher de dire que les deux musiciens ne déjouaient pas les rumeurs de rencontres, car ils semblaient flirter sur scène. « ils pourraient aussi bien sortir ensemble », le troisième fan écrittandis qu’un quatrième était d’accord et ajoutée, « Ils ne battent pas les allégations que je crains. » Quelques jours plus tard, le 16 juin, des sources ont déclaré Complexe que les deux enregistreraient de la nouvelle musique ensemble. Le garde du corps de SZA a même été photographié avec la mallette virale « Utopia » de Travis au studio d’enregistrement.

La spéculation sur la romance pour SZA et Travis vient également entre Kylie et l’acteur Timothée ChalametLa romance selon la rumeur aussi. La maquilleuse et la jeune femme de 27 ans ont déclenché des rumeurs de rencontres en avril après qu’une vidéo d’eux se rencontrant à la Fashion Week de Paris soit devenue virale. Depuis lors, Kylie et Timothee ont été repérés à des rendez-vous avec des tacos, et elle a même été vue quittant sa maison le 1er juin, par Page 6. Et plus tôt le 17 avril, une source proche de Les Kardashian étoile a dit Divertissement ce soirque Kylie et le Dune star gardent leur romance légère. «Ils gardent les choses informelles à ce stade. Ce n’est pas sérieux, mais Kylie aime passer du temps avec Timothée et voir où ça mène », a déclaré la source à l’époque.

Kylie et Travis ont commencé à se fréquenter en 2017 et après cinq ans d’une romance intermittente, ils l’ont finalement arrêtée définitivement à la fin de 2022. Au cours de leur romance éclair, la jeune femme de 25 ans et Travis ont accueilli deux enfants, Stormi5 ans et fils, Aire, 1. Plus récemment, la plus jeune des sœurs Kar-Jenner a confirmé le nom de son fils via une publication Instagram du 21 janvier qui comprenait des photos de son petit homme. Elle a légendé le message, « AIRE », avec un emoji au cœur blanc.

