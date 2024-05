Travis Scott se bat avec le copain de Tyga, Alexander ‘AE’ Edwards à Cannes

Musique

Travis Scott et le copain de Tyga, Alexander « AE » Edwards, se sont donné des coups de poing lors de l’after-party annuelle « The After » de Richie Akiva à Cannes, en France, vendredi matin, blessant presque une multitude de beautés.

« Les modèles volaient partout dans la mêlée », a déclaré une source en exclusivité à Page Six. « Quelqu’un a été frappé avec un seau à glace. »

On nous dit que la bagarre a éclaté vers 5 heures du matin lorsque Scott, 33 ans, et Tyga, 34 ans, se trouvaient à la cabine du DJ à peu près au même moment.

Travis Scott s’est battu physiquement à Cannes, en France, tôt vendredi matin. Getty Images pour E11EVEN

On nous dit que le rappeur et son ami Southside se sont battus avec le copain de Tyga, Alexander « AE » Edwards. Page six

Une autre source raconte à Page Six que lorsque Akiva a pris le micro pour crier Tyga et Edwards en disant : « Nous avons T-Raww et AE » dans la maison, le rappeur « Sicko Mode » n’a pas aimé ce geste aimable.

On nous a dit à ce moment-là que Scott aurait arraché le micro des mains de l’hôte de la fête, ce qui aurait incité Edwards à dire au rappeur « Chair de poule » : « Laissez-le montrer son amour ».

« Travis était l’agresseur », affirme une source. « Lui et son équipe étaient névrosés, erratiques et fous. Pour être honnête, il cherchait à se battre avec n’importe qui.

« Travis était l’agresseur », affirme une source. Page six

Scott aurait été contrarié lorsque Richie Akiva a crié à Tyga et Edwards. Page six

« Pour être honnête, il cherchait à se battre avec n’importe qui », a déclaré une source. Page six

Bien que Scott et Tyga aient du sang-froid étant donné qu’ils sont tous les deux sortis avec Kylie Jenner, on nous a dit que l’altercation ne concernait pas la star des « Kardashian », 26 ans.

«L’histoire est là [but] ce n’est pas comme si c’était nécessairement la cause [of this fight] », a déclaré un initié avant d’admettre qu’il existe des tensions de longue date entre les deux hommes à cause de leur ex commun.

On nous a dit que Scott était devenu encore plus en colère et aurait dit à la sécurité de Tyga : « Vous tous [N-word] je veux mourir? »

Une source affirme que pendant qu’Edwards tentait de désamorcer la situation, Scott est revenu avec son ami producteur Southside pour le soutenir.

Southside aurait ensuite poussé Edwards, l’incitant à traîner Scott à travers la scène, jetant finalement le père de deux enfants.

« AE et l’assistant de Tyga ont commencé à tabasser Travis », affirme en outre un témoin oculaire.

Scott, comme Tyga, est déjà sorti avec Kylie Jenner. Matt Baron/Shutterstock

Même si on nous dit qu’il y a des tensions entre Scott et Tyga, une source affirme que ce combat ne concernait pas Jenner. Stéfanie Keenan

Plusieurs sources affirment à Page Six que Tyga lui-même ne semblait pas avoir lancé de coups de poing à Scott, car un initié a vu le rappeur « Rack City » sur le côté près de la cabine du DJ pendant la dispute.

Une deuxième source ajoute que Tyga était juste « détendu » tout le temps.

La vidéo Page Six obtenue montre Scott et Southside se bagarrant avec Edwards sur scène tandis que les autres fêtards les regardent sous le choc.

Cependant, on nous a dit que la sécurité a finalement réussi à mettre fin à la bagarre et que tout le monde a continué à faire la fête au domaine historique français Domaine La Dilecta « comme si de rien n’était ».

On nous dit qu’Edwards a traîné Scott à travers la scène à un moment donné. Page six

Plusieurs sources affirment que Tyga n’était pas directement impliqué, et un initié dit qu’il avait l’air « détendu ». Getty Images pour amfAR

On nous dit que Scott et Southside ont couru vers leurs voitures, tandis que Tyga, Edwards et leurs copains sont restés à la fête française.

« La fête a duré jusqu’à environ 9 heures du matin, mais elle commençait à se calmer. [during the incident] », dit une source.

« La bagarre a duré assez longtemps avant que la sécurité n’intervienne, que quelqu’un coupe la musique et finalement tout calme. »

Un autre initié souligne que « personne n’a été sérieusement blessé lors de la dispute ».

Les représentants de Scott, Edwards et Tyga n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Page Six

Tyga et ses amis ont continué à faire la fête après la fin du combat. Getty Images pour amfAR

Scott, quant à lui, est retourné à sa voiture avec Southside, selon une source. Aissaoui Nacer / SplashNews.com

La fête annuelle – co-organisée cette année par Sena, Andrei Gillott, Dimitri et Maurice Varsano et Badius – mettait en vedette des DJ sets de Zack Bia, Ruckus avec un pop-up spécial Diplo, Chase B, DJ Cruz, Ramsey et Hale. Zéro.

On nous dit que vers 2 heures du matin, quelques heures seulement avant le grand combat, la tête d’affiche du gala de l’AmfAR, Cher – qui sort avec Edwards – « a fait tomber la maison avec une standing ovation ».

La 818 Tequila de la sœur de Kylie, Kendall Jenner, a été présentée et la fête, présentée par Mantra, était organisée par RepBets et Seventy One.





