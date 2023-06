Travis Scott retrouve Kylie Jenner à la remise des diplômes de Stormi – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock

C’était une extravagance KarJenner mercredi 7 juin lorsqueKylie JennerKhloe kardashian, et Angela « Blac Chyna » Blanche ont célébré leurs enfants – Stormi Webster, True Thompson, et Rêver Kardashian – diplômé de l’école maternelle. Sur des photos publiées par TMZ, l’ancien beau de Kylie – et le père de Stormi – Travis Scott est vu assister à la cérémonie, retrouvant son amour récurrent cinq mois après qu’ils l’aient à nouveau arrêté. Bien qu’ils ne soient plus impliqués dans une relation amoureuse, Kylie, 25 ans, et Travis, 32 ans, ont bien joué, bien que TMZ rapporte qu’ils « n’ont pas semblé interagir » beaucoup pendant la cérémonie.

Le couple, qui a accueilli leur deuxième enfant en février 2022, s’est séparé à la fin de l’année dernière. Les deux ont passé les vacances à part, et Nous hebdomadaire puis a annoncé qu’ils n’étaient plus impliqués dans une relation amoureuse. « Cela s’est produit tellement de fois auparavant, ils sont connus pour être encore et encore, mais restent toujours amis et d’excellents coparents », a rapporté le point de vente.

Quant à la raison de cette dernière rupture? « Après six ans ensemble et deux enfants, Travis n’avait toujours pas montré à Kylie qu’il était engagé à 100% envers elle pour la vie », a déclaré une source. HollywoodLa Vie en janvier. « Il sait depuis plusieurs années que Kylie voulait être fiancée, et ils en ont discuté. Mais la bague n’est jamais venue, et ses amis et sa famille pensent qu’elle le mérite.

« Ils ont tous les deux traversé une période difficile récemment parce qu’ils sont tous les deux très stressés par leur emploi du temps chargé », a ajouté l’initié. « Ils ont rompu plusieurs fois auparavant et se sont remis ensemble, donc personne ne serait surpris s’ils se reproduisaient. »

Bien que Travis soit resté dragueur avec son ex, Kylie a apparemment évolué. Sa romance supposée avec Timothée Chalamet a l’empire KarJenner dans un état d’excitation. Travis, cependant, ne le sent pas. Il n’est « pas ravi » que Kylie passe à autre chose, selon un Divertissement ce soir rapport. Malgré ces sentiments, Travis est toujours concentré sur le fait de rester « cordial » avec la mère de ses enfants et « la coparentalité et être les meilleurs parents possibles ».

Bien que Travis puisse respirer plus facilement. Ce même rapport a déclaré que les choses entre l’acteur de 27 ans et Kylie sont « décontractées » et pas sérieuses. « Kylie aime passer du temps avec Timothée et voir où ça va. »

