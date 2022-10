Travis Scott réplique aux informations selon lesquelles il trompe Kylie Jenner “tous les soirs”

Travis Scott claque les informations selon lesquelles il a trompé son amour de longue date Kylie Jenner avec son ex, Rojean Kar, mieux connu sous le nom de YungSweetRo, sur Instagram.

Le rappeur a partagé sur son histoire Instagram une déclaration qui disait : “Il se passe beaucoup de conneries bizarres. Une personne non invitée prenait des photos de ce qui était censé être un plateau fermé pendant que je réalisais une vidéo. Je dis c’est la dernière fois. Je ne connais pas cette personne. Je n’ai jamais été avec cette personne.

La réponse vient après que Kar a partagé sur son Instagram des photos qui ressemblaient étrangement à celles que le rappeur avait publiées, suscitant la controverse en ligne, par le compte Instagram The Shade Room.

En réponse à la réplique de Scott, la mannequin est passée à l’offensive, laissant une vidéo sur son Instagram désormais privé où elle a allégué : “Pour dire que tu ne me connais pas et que tu n’as jamais été avec moi alors que tu as définitivement été moi … tout le monde vous a vu avec moi. Quand j’ai des photos et des vidéos de vous et moi … Allez. Allez monsieur.

À L’INTÉRIEUR DE KYLIE JENNER, LA RELATION “INCROYABLEMENT PROCHE” DE TRAVIS SCOTT : SOURCE

Le mannequin a poursuivi en disant: “Même … ce jour de la Saint-Valentin, je t’ai vu. Je suis sorti en courant et toutes les filles que je connais m’ont fait exploser comme ‘Trav te demande, reviens.’ Faisons-nous semblant que cela ne s’est pas produit non plus? Comme allez, tu trompes cette b—h chaque f—–g nuit.

Les représentants de Jenner et Scott n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Après que les accusations de Kar sur Instagram soient devenues virales, Scott a repris sa propre histoire sur Instagram, partageant une photo de ce qu’il a dit être sa précédente Saint-Valentin.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Il a écrit : “Si tu n’étais pas à cette table le jour V, alors tu n’étais pas avec moi.”

En 2019, le couple Scott et Jenner aurait pris du temps à part, c’est à ce moment-là que les rumeurs entre lui et Kar se sont réchauffées.

Leur rupture a été de courte durée, le couple ravivant rapidement leur romance.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le duo a accueilli leur deuxième enfant, un fils, en février de cette année.