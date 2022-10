Travis Scott nie avoir trompé Kylie Jenner et dénonce la rumeur selon laquelle la “maîtresse” Rojean Kar serait “délirante” dans un commentaire cinglant

TRAVIS Scott a fermement nié avoir trompé Kylie Jenner, et maintenant ses amis prennent sa défense.

Cependant, selon la rumeur, sa maîtresse – qui a partagé des photos d’eux deux lors d’un récent tournage de clip vidéo – double ses affirmations tout en jetant une ombre majeure sur le bébé papa de Kylie.

Getty

Travis Scott nie fermement les accusations d’avoir trompé Kylie Jenner[/caption]

Instagram

Le mannequin Rojean Kar a été lié à Travis et a apparemment été vu près de lui récemment[/caption]

Après que l’ex présumée du rappeur, Rojean Kar, ait partagé un court extrait d’un clip vidéo sur son Instagram qui incluait Travis, les fans ont commencé à spéculer sur ce que les deux faisaient ensemble dans la même pièce.

En réponse, la star de la musique de 31 ans, qui partage les enfants Stormi et un petit garçon avec Kylie, a abordé la situation sur son propre compte Instagram.

“Une personne non invitée prenait des photos de ce qui était censé être un plateau fermé pendant que je réalisais une vidéo”, a-t-il affirmé. « Je ne connais pas cette personne. Je n’ai jamais été avec cette personne.

Les amis de Travis sont également rapidement venus à sa défense.

La femme d’affaires Courtney Couch, qui dit avoir travaillé avec Travis pendant plus de huit ans, a déclaré qu’elle était sur le plateau avec le chanteur toute la journée.

“Cette dame est délirante”, a partagé Courtney, que Travis a capturé et republié. “De plus, elle n’était pas là avec lui. Il ne baise pas avec elle en aucune façon. Rien d’autre à voir ici.

Mais après le refus de Travis, Rojean a lancé sa propre diatribe en traitant l’homme de Kylie de menteur.

« Dire que tu ne me connais pas et que tu n’as jamais été avec moi alors que tu as définitivement été avec moi, alors que tout le monde t’a vu avec moi, alors que j’ai des photos et des vidéos de toi avec moi ? Allez. Allez, monsieur, dit Rojean.

Le mannequin a ensuite remis en question la véritable dévotion de son ex supposé à Kyle.

“Tu trompes cette salope comme à chaque putain de nuit, toute la putain de ville le voit.

“Ne fais pas ça”, a-t-elle allégué dans une vidéo choquante.

LE MOUVEMENT DE KYLIE

Kylie n’a pas encore répondu aux rumeurs et n’a reconnu aucune des affirmations de Rojean.

Cependant, les fans de Kardashian ont soupçonné qu’elle avait rompu avec Travis plus tôt ce mois-ci, après avoir partagé une publication Instagram dans laquelle les fans posaient des questions.

Kylie a posé sur un lit dans un soutien-gorge et une culotte noirs assortis avec des cuissardes noires.

Elle a accessoirisé avec une assiette à gâteau en verre recouverte de gros raisins verts qu’elle a mangés de manière séduisante tout en regardant hors caméra.

Son corps parfaitement tonique et sa beauté naturelle étaient au centre de la séance photo.

Elle a sous-titré le message: “Tuez la répétition du sommeil.”

LES FANS DOUTENT

Les fans se sont rendus sur Internet pour discuter du message sauvagement sexy qui sentait la vengeance.

Un utilisateur a commenté : « Elle et Travis ne sont pas ensemble. Tous ces récents pièges à soif crient, regarde ce que tu as perdu.

Un autre a répondu : « Je ne comprends pas du tout. Deux beaux bébés une maman magnifique… Qu’est-ce qui ne va pas avec ce mec ?

Pourtant, un troisième a ajouté: “Il y a eu une période où elle l’affichait constamment avec Travis qui ressemblait à une femme au foyer.”

Un quatrième fan a déclaré : “Est-ce qu’on pense qu’elle est célibataire ?! Elle a un certain éclat après la rupture.

Ce n’est pas la première fois que les fans sautent aux conclusions et pensent que le couple s’est séparé.

Les fans ont remarqué que les comptes de médias sociaux de Kylie ont subi un changement majeur au cours des derniers mois.

Son contenu est passé d’être axé sur la famille avec Kylie montrant sa petite famille à tous les pièges de la soif tout le temps.

Kylie et Travis ont commencé à se fréquenter en 2017 après leur rencontre à Coachella, et elle a donné naissance à Stormi dix mois plus tard.

Instagram/@traviscott

Les amis de Travis sont venus à sa défense en ligne[/caption]

Instagram / Kylie Jenner

Les fans pensent que les récentes photos séduisantes de Kylie sont un clapback contre Travis[/caption]

Instagram/@traviscott

Travis a émis son propre démenti en ligne[/caption]