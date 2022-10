Travis Scott nie avoir trompé Kylie Jenner, Blast Clout Chasing

Travis Scott répond aux rumeurs selon lesquelles il aurait trompé Kylie Jenner avec l’ex-Rojean Kar présumé, qualifiant ses publications sur les réseaux sociaux de “récits fictifs”.

Travis Scott a été caché pour travailler sur son prochain album “Utopia” et depuis la tragédie d’Astroworld, Travis a été à l’écart, ce qui est compréhensible. Il fait lentement son retour avec sa nouvelle résidence à Vegas et apparaît avec d’autres artistes lors de leurs spectacles. Alors qu’il se faisait discret, il a acquis une nouvelle compétence et a commencé à diriger. Il a récemment réalisé la performance de Future sur Jimmy Kimmel et taquine un nouveau rôle de réalisateur sur lequel il travaille. Son prochain projet de réalisateur est maintenant couvert de controverse alors que les fans soulignent que sa prétendue ex-petite amie Rojean Kar a posté sur le plateau prétendument avec lui.

Dans la publication sur les réseaux sociaux de Rojean Kar, Travis Scott se bat pour sa vie afin de vaincre les allégations de tricherie. Travis n’est généralement pas du genre à répondre aux rumeurs, mais la photo en question laisse trop de place aux gens pour créer leurs propres histoires. Selon HotNouveauHipHop Kar et Scott sont liés depuis le début des années 2010. Travis s’est rendu sur les réseaux sociaux pour critiquer Kar pour sa « narration fictive ».

Alors que Travis maintient qu’il ne sait pas que ses réseaux sociaux tirent des reçus liant les deux et l’accusent toujours de tromper Kylie Jenner. Deux choses sont certaines qu’il réalisait une vidéo et d’une manière ou d’une autre, elle était là pour prendre une photo qui ne triche pas et ne signifie pas qu’elle était avec Travis, mais nous savons tous comment fonctionnent les médias sociaux.