Travis Scott montre sa fille Stormi Webster se salir dans la cuisine – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Casey Flanigan/imageSPACE/Shutterstock

Travis Scott’la fille Stormi Webster, 5 ans, avait l’air aussi heureuse que possible en préparant quelque chose avec son père cette semaine. Le rappeur a repris son histoire sur Instagram lundi et a partagé une adorable photo du tot posant et souriant alors qu’il se tenait dans une cuisine avec ses mains et son visage pleins de farine. Elle portait un pyjama bleu clair à motifs et avait quelques bols de farine en plus devant elle.

Le doux nouvel instantané survient quelques mois seulement après que le père et la fille ont fait la une des journaux pour s’être amusés ensemble lors de la balade du London Eye à Londres, en Angleterre, en juin. C’était le week-end de la fête des pères et Travis tenait Stormi, qui s’était fait maquiller le visage, tout en se promenant dans le quartier. La sortie a eu lieu quelques semaines après la remise des diplômes préscolaires de la petite fille, à laquelle Travis a assisté avec son ex et la mère de Stormi, Kylie Jenner.

En plus de Stormi, Travis et Kylie partagent leur fils Aire, 1. Le magnat du maquillage a récemment partagé une photo du mignon, avec sa grande sœur, alors qu’ils sortaient ensemble. Stormi tenait un ballon alors qu’elle se promenait à côté de son petit frère et on ne pouvait voir que le dos d’eux. Depuis que Kylie a récemment commencé à partager des photos d’Aire, c’était un régal pour ses fans de le revoir.

Quand Stormi n’attire pas l’attention pour ses sorties avec sa famille, elle le fait pour son talent musical précoce. Elle a fait ses débuts musicaux sur la chanson de Travis, « Thank God », sur son nouvel album, utopie. Dans le morceau, elle est d’accord avec son père alors qu’il rappe à son sujet.

« Storm est mineure, mais vous savez qu’elle est majeure », rappe-t-il, faisant apparemment référence au style de vie somptueux qu’elle a la chance de vivre, dans la chanson. Stormi a immédiatement répondu: « C’est vrai, papa », faisant de la confiture le moment parfait entre père et fille. Les fans n’ont pas pu s’empêcher de se réjouir du moment mémorable après la sortie de la chanson.