Travis Scott interrogé dans le cadre de poursuites liées au festival meurtrier Astroworld 2021

Travis Scott a été interrogé dans une déposition qu’il a faite lundi à Houston, au Texas, sur son lien avec les centaines de poursuites intentées après le meurtrier Astroworld Festival 2021.

L’interrogatoire de Scott a débuté lundi et pourrait durer deux jours. Selon l’Associated Press, les représentants de Scott préparent une déclaration suite à la déposition.

« La déposition de Travis Scott est une procédure judiciaire typique. Ce qui n’est pas typique, c’est la façon dont les médias continuent de se concentrer sur lui, bien qu’il ait été innocenté de tout acte répréhensible par des enquêtes approfondies du gouvernement, notamment par la police de Houston », a déclaré Ted Anastasiou, porte-parole de Scott. dans un rapport. « Travis coopère pleinement avec la procédure judiciaire tout en restant engagé dans sa tournée pour soutenir son album record, ‘Utopia’, et ses efforts caritatifs pour soutenir les communautés à risque. »

C’est la première fois que Scott est interrogé par des avocats liés aux différentes poursuites intentées depuis novembre 2021. Dix personnes sont mortes lors du concert à Houston, et des milliers d’autres auraient été blessées.

Les 10 victimes cause de décès a été répertoriée comme « asphyxie par compression », selon des documents précédemment obtenus par Fox News Digital. Les victimes étaient âgées de 9 à 27 ans.

La déposition de Scott a eu lieu après qu’un juge a décidé plus tôt cette année que le premier procès débuterait le 6 mai 2024. Selon l’Associated Press, en avril, il y avait 1 500 affaires actives liées à cet événement tragique.

Beaucoup de ces poursuites ont été déposées directement contre Scott et le promoteur du festival, Live Nation.

Certaines poursuites ont déjà été réglées, dont trois déposées par des membres de la famille du défunt.

Selon l’avocat de Scott, Kent Schaffer, en juin, un grand jury de Houston a refusé d’inculper le rappeur « Sicko Mode ». À la suite d’une enquête menée par la police de Houston, aucune accusation n’a été déposée contre Scott après que le grand jury a refusé de l’inculper.

« La décision rendue aujourd’hui par le procureur du comté de Harris confirme ce que nous savions depuis le début : que Travis Scott n’est pas responsable de la tragédie d’AstroWorld », indiquait alors la déclaration de Schaffer à Fox News Digital.

« Cela est cohérent avec les reportages d’enquête de nombreux médias et les rapports des gouvernements fédéral et étatiques qui ont carrément placé la responsabilité des crises de sécurité des événements sur les organisateurs, les opérateurs et les sous-traitants – et non sur les artistes », a-t-il poursuivi.

« En attendant patiemment la décision du procureur de ne pas porter plainte, Travis Scott a été pointé du doigt de manière inexacte et erronée, bien qu’il ait arrêté l’émission à trois reprises et qu’il n’ait pas été au courant des événements au fur et à mesure qu’ils se déroulaient. Maintenant que ce chapitre est clos, nous J’espère que les efforts du gouvernement se concentreront sur ce qui est le plus important : empêcher que de futures tragédies déchirantes comme AstroWorld ne se reproduisent », a conclu Schaffer.

Lorsque Scott, de son vrai nom Jacques Bermon Webster, est monté sur scène pour clôturer l’Astroworld Music Festival 2021, la foule était déjà remplie de fans cherchant à avoir un aperçu de l’artiste en tête d’affiche.

Beaucoup d’entre eux se sont faufilés dans la salle tout au long de la journée. Les autorités ont indiqué que 50 000 personnes avaient assisté à l’événement à Houston. Plus de 300 personnes ont été soignées dans un hôpital de campagne sur place à NRG Park, et au moins 13 ont été hospitalisées après que la foule se soit précipitée.

Scott a été critiqué pour ne pas avoir arrêté le spectacle, mais il a affirmé à plusieurs reprises qu’il n’était pas conscient de la gravité de la situation dans la foule depuis son point d’observation sur scène et qu’il n’avait appris à quel point les choses avaient mal tourné après la fin de son set.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.