Travis Scott et Tyga assistent au même concert de Beyoncé que Kylie Jenner : vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Rien ne rapproche les gens comme un Beyoncé concert! Non seulement c’était Kylie Jenner26 ans, aperçu en train de s’embrasser passionnément Timothée Chalamet27 ans, alors qu’il était au Renaissance concert le 4 septembre, mais ses deux ex se sont assurés d’être également présents. Son ex le plus récent, Travis Scott32 ans, a été repérée par un fan dans la foule, tandis que son autre ex, Tyga33 ans, a été aperçu dans une autre section du stade.

@houseofnailuj La plupart des célébrités que j’ai vues au #renaissanceworldtour le jour de l’anniversaire de @Beyoncé le 9.4 🪩🪩 il y en a tellement d’autres qui ont été repérées mais soit je n’avais pas sorti mon téléphone, soit je n’ai pas eu une bonne vidéo. #hollywood #losangeles #sofistadium #célébrités ♬ son original – J Julian

Un fan s’est rendu sur TikTok pour partager une vidéo de toutes les stars du concert de Los Angeles, qui a notamment eu lieu à l’occasion du 42e anniversaire de Beyoncé. Vers la fin du clip, on pouvait voir le hitmaker de « Sicko Mode » se diriger vers son siège alors qu’il portait un ensemble entièrement noir. Tyga, avec qui Kylie est sortie de 2015 à 2017, s’est habillé pour impressionner et a été photographié dans la foule portant une veste argentée et un t-shirt blanc. Le joueur de 33 ans a terminé son Renaissance tenue avec des lunettes de soleil argentées.

Peu de temps après, la vidéo des deux rappeurs est tombée sur réseaux sociaux, de nombreux fans ont profité des commentaires pour réagir en voyant les ex de la maquilleuse au même concert qu’elle. « L’intrigue s’épaissit », a écrit un admirateur via X, tandis qu’un autre a plaisanté, « Désordonné mdr ». Pendant ce temps, d’autres fans ont consulté la section de réponse du clip TikTok pour réagir. « Travis, Tyga et Timmy ? », a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté : « Travis et Timothée sont tous les deux tellement fous. »

Le Dame Oiseau La star et la jeune femme de 26 ans ont déclenché pour la première fois des rumeurs de romance en avril 2023 après qu’une vidéo d’eux de la Fashion Week de Paris plus tôt en janvier ait commencé à devenir virale en ligne. Peu de temps après, Timothée et Kylie ont été aperçus lors de plusieurs sorties ensemble, dont un rendez-vous taco le 7 avril. Quelques jours plus tard, le 13 avril, Les Kardashian La voiture de la star a été aperçue devant la maison des acteurs à Los Angeles. Quelques mois plus tard, Kylie et Timmy ont choisi d’officialiser leur romance en s’embrassant lors du concert de Beyoncé le 4 septembre.

À part Kylie, son copain actuel et ses deux ex, il y avait beaucoup d’autres stars au spectacle d’anniversaire de Bey lundi. Dans la vidéo du même fan, la matriarche Kardashian, Kris Jennera été aperçu arrivant aux côtés du milliardaire Jeff Bezos et sa fiancée, Lauren Sánchez. Le concert s’est avéré être une sortie en famille puisque Kim Kardashian42 ans, et ses sœurs Khloe kardashian39 ans, et Kendall Jenner, 27 ans, étaient également présents. Pendant ce temps, enceinte Kourtney Kardashian44 ans, n’a pas été vue au spectacle bien que sa fille, Pénélope Disick11 ans, était là avec sa cousine, Nord Ouestdix.