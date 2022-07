Travis Scott et Nike lancent la promo AJ1 “Dont Get Caught”

Travis Scott publie la vidéo promotionnelle “Don’t Get Caught” pour ses sorties Reverse Mocha AJ1 mettant en vedette Javon “Wanna” Walton d’Euphoria

Travis Scott fait lentement son retour sous les yeux du public auquel il est habitué après des mois de réflexion et de planification après la fin de son festival Astrofest à Tragegy. En novembre dernier, Travis Scott et son équipe ont suspendu tous ses projets à venir pendant qu’ils se concentraient sur le développement du projet HEAL en réponse à la tragédie du festival Astroworld. Maintenant, après des mois d’absence, Travis’s déploie lentement ses collaborations interrompues. Sa collection Dior et Cactus Jack est enfin sortie et maintenant ses collaborations Nike sont enfin diffusées auprès de ses fans.

Travis Scott et Nike sortent le court métrage “Don’t Get Caught” pour sa Air Jordan 1 “Reverse Mocha” avec Javon Walton d’Euphoria.

L’une des versions les plus attendues du partenariat Nike de Travis Scott était la rumeur Air Jordan 1 “Reverse Mocha”. Après des mois de devinettes, la date de sortie a finalement été annoncée et les chaussures ont été publiées sur le site officiel de Travis hier. Pour hype, la sortie Travis et Nike ont sorti un court métrage Ne vous faites pas prendre mettant en vedette Ashtray alias Javon “Wanna” Walton d’Euphoria. Le court métrage taquine Javon au siège de Cactus Jack en train de fouiner avant que Travis n’apparaisse essentiellement pour l’attraper. Vous pouvez regarder le court métrage complet ci-dessous.