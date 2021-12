Travis Scott et Kylie Jenner sont « incassables » après la tragédie d’Astroworld : « cela a changé leur relation »

Selon une source proche du clan KarJenner, Travis Scott et Kylie Jenner ont trouvé de la « force » et de la « confiance » l’un dans l’autre après les événements dévastateurs d’Astroworld qui ont secoué Travis dans son cœur.

Bien que Travis Scott, 30 ans, a beaucoup souffert après la tragédie de son concert Astroworld le 5 novembre, sa petite amie, Kylie Jenner, 24 ans, est resté à ses côtés, l’aidant à faire face aux conséquences. « Travis est avec Kylie sans escale depuis plusieurs semaines maintenant et il sera à ses côtés dans un avenir prévisible. La tragédie a vraiment changé Travis et sa relation avec Kylie », a partagé un initié EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie, révélant comment la tragédie a changé sa compréhension de la famille.

« Après Astroworld, Travis s’est réveillé et a réalisé que sa carrière n’était plus la chose la plus importante de sa vie. Kylie l’a soutenu, et le soutient toujours, même si beaucoup de gens lui tournent le dos », a poursuivi la source, partageant comment la paire est « devenue si proche » en raison de la situation. « Elle sait maintenant qu’il l’aime et qu’il veut être avec elle et veut être le père de leurs deux enfants qu’elle a toujours voulu qu’il soit. »

De plus, une source supplémentaire a partagé que la relation de Kylie et Travis était également remise en cause « à cause de la pandémie » et avoir un enfant, Stormi, 3 ans, avec un autre en route, mais la tragédie du concert a vraiment « testé » le couple d’une nouvelle manière. « [B]être ensemble est ce qui est important car ils trouvent la force et la confiance l’un dans l’autre », a déclaré l’initié. « À travers la tragédie, ils ont trouvé un lien qui semble désormais incassable. Ce qui n’aide que ce qu’ils traversent tous les deux individuellement.

Kylie a d’abord publié une déclaration sur les événements tragiques quelques jours après le concert. «Travis et moi sommes brisés et dévastés. Mes pensées et mes prières vont à tous ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés ou affectés de quelque manière que ce soit par les événements d’hier », a-t-elle écrit via Instagram le 7 novembre. « Et aussi pour Travis qui, je le sais, se soucie profondément de ses fans et de la communauté de Houston. , je tiens à préciser que nous n’étions au courant d’aucun décès jusqu’à ce que la nouvelle soit publiée après le spectacle, et en aucun monde n’aurait continué à filmer ou à jouer », a-t-elle également déclaré.