Travis Scott et Alexander ‘AE’ Edwards se battent à Cannes

Travis Scott et directeur musical Alexandre ‘AE’ Edwards eu une violente altercation dans la glamour ville française de Cannes Jeudi, ET a appris.

Vidéo capturé à partir des histoires Instagram d’un spectateur montre une scène chaotique où quelques hommes se balancent les uns contre les autres tandis que des boissons peuvent voler alors que les gens tentent de s’écarter. Le personnel de sécurité est rapidement intervenu pour mettre fin à la bagarre, et le DJ a immédiatement arrêté la musique en criant à plusieurs reprises « Stop ! » au micro pour tenter de rétablir l’ordre.

Edwards est sort actuellement avec Cheravec qui il a récemment assisté au Gala amfAR de Cannes où elle s’est produite.

Pendant ce temps, un témoin oculaire raconte à ET ce qui a commencé comme une soirée de célébration jeudi a rapidement dégénéré en chaos.

« Travis Scott et Tyga ont assisté à l’after-party amfAR de Richie Akiva en tant qu’invités de Richie. À un moment donné dans la soirée, les deux artistes étaient sur scène, derrière la cabine du DJ, lorsque Richie les a annoncés tous les deux sur scène aux côtés d’Alexander Edwards et d’autres. Juste après Après cette annonce, Travis a immédiatement arraché le micro des mains de Richie et a dit: « Non, nous ne faisons pas ça. » Alexandre a dit : « Laissez-le montrer son amour » », a déclaré le témoin oculaire.

Selon le témoin oculaire, Scott a momentanément quitté la scène et est revenu avec le producteur Southside, qui a confronté Edwards. La situation a rapidement dégénéré, conduisant à une altercation physique. Alors qu’Edwards tentait de calmer la confrontation, Southside le poussa, ce qui incita Edwards à repousser. Pour défendre Southside, Scott a tenté de pousser Edwards hors de la scène. Edwards, gardant son équilibre, a riposté en traînant Scott à travers la scène et en le rejetant finalement. La lutte s’est poursuivie avec Edwards sautant sur Scott, entraînant une bagarre filmée.

Tout au long de l’incident, Tyga est resté derrière la cabine du DJ, s’abstenant de participer à l’altercation. Le témoin oculaire a noté que l’assistant de Tyga avait finalement rejoint le combat, aux côtés d’Edwards. La sécurité est intervenue pour séparer les combattants, ce qui a conduit Scott et Southside à sortir précipitamment vers leurs voitures. Malgré les perturbations, Tyga, Edwards et leurs amis ont continué à profiter de la fête jusqu’au petit matin, sans qu’aucun blessé grave n’ait été signalé.

Edwards et Tyga sont proches depuis des années. De nombreux fans sur les réseaux sociaux suggèrent que l’altercation pourrait être liée à Kylie Jennerqui Scott et Tyga sont sortis ensemble. Jenner a eu une romance intermittente avec Tyga de 2015 à 2017, qui a commencé alors qu’elle était encore adolescente. Peu de temps après leur rupture, Jenner a commencé à sortir avec Scottmenant à une relation tumultueuse de cinq ans qui comprenait séparations prolongées.

Alexander ‘AE’ Edwards et Tyga à Mugler RTW automne 2024 – Cygne Gallet/WWD via Getty Images

Jenner et Scott partagent deux enfants : une fille de six ans nommée Stormi et un fils de deux ans nommé Aire.

Plus tôt cette semaine, Cher a réussi à voler la vedette au Festival de Cannes de cette année.

Cher est monté sur scène à Cannes amfAR, le gala caritatif dédié à la collecte de fonds pour la recherche sur le VIH et le SIDA.

