Travis Scott et Alexander ‘AE’ Edwards se bagarrent à Cannes avec Tyga Close By

Lire du contenu vidéo



Instagram/@realdiegoaguiar

12h55 (heure du Pacifique) — Nous avons maintenant parlé à d’autres témoins à la fête qui affirment Alexandre « AE » Edwards en était l’instigateur, alors qu’il montait sur scène et initiait un contact physique avec Travis Scott.

Travis Scott et TygaLes camps de la marque ont laissé leur empreinte sur Cannes, grâce à une mêlée totale lors d’une after-party… et à première vue, quelques blocs de glace seront nécessaires.

TMZ Hip Hop a obtenu une vidéo montrant plusieurs angles de l’altercation, qui impliquait également Cherle petit ami de Alexander « AE » Edwards et le producteur de 808 Mafia Côté sud — et tout s’est passé chez un promoteur acclamé Richie Akival’événement.





Des sources proches de la situation nous disent que le combat a commencé après que Travis et Tyga étaient sur scène derrière la cabine du DJ… et quand Richie a attrapé le micro, il a donné des accessoires aux deux rappeurs, en disant quelque chose du genre : « Nous avons T- Raww, AE et Travis dans le bâtiment.

On nous a dit que Travis semblait énervé d’avoir été regroupé avec Tyga – peut-être un Kylie Jenner chose de l’ex – alors, Travis a arraché le micro de la main de Ritchie, incitant AE à dire quelque chose à Trav. Pour le contexte, AE et Tyga sont des meilleurs amis.



Lire du contenu vidéo



Instagram/@aleksandra_skubis

On nous dit que Travis a approché la sécurité de Tyga avec des menaces et a fait irruption hors de la scène… pour revenir avec Southside quelques instants plus tard.

C’est à ce moment-là que Southside et AE ont commencé à s’affronter… au début, juste en poussant, mais ensuite AE a décroché plusieurs uppercuts, avant que Travis ne retire AE de Southside et ne tombe presque hors de la scène dans le processus.

Puis AE et Travis ont commencé à se battre sur scène. Bien sûr, une fois que la nouvelle du combat a commencé à se répandre sur les réseaux sociaux… beaucoup de gens l’ont décrit comme Travis Scott battant Tyga.



Lire du contenu vidéo



TMZ.com

Malgré la folie, personne dans les deux parties n’a été gravement blessé et la sécurité a réussi à interrompre les choses et Travis et Southside sont retournés à leurs voitures. On peut également entendre Richie réprimander tout le monde pour avoir apporté de la violence à son parti.



Lire du contenu vidéo



TMZ.com

Nos sources nous disent que Tyga, AE et l’équipage sont restés jusqu’au petit matin comme si de rien n’était.

AE a apprécié une séance de maquillage avec Cher quelques heures seulement avant, sur le tapis rouge du Gala de l’AmfAR… bon sang, avait-il une histoire à raconter à son retour à l’hôtel !!!